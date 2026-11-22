Domani, sabato 21 novembre alle 9:30, a Palazzo Vecchio, nella Sala di Lorenzo, si terrà l'incontro "Tutela del lavoro e valorizzazione del comparto turistico", all'interno degli Stati Generali del Turismo promossi dal Comune di Firenze.

A invitare è l'assessore al Lavoro del Comune di Firenze, Dario Danti. Nel programma diffuso in questi giorni via mail e messaggio sono previsti sette relatori: Dario Danti, assessore al Lavoro del Comune di Firenze, Leonardo Magnolfi, vice comandante della Polizia Municipale, Franco Marinoni, direttore Confcommercio Firenze-Arezzo, Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze, Bernardo Marasco, segretario generale CGIL Firenze, Riccardo Imperiosi, segretario confederale UIL Toscana, e Fabio Franchi, segretario generale CISL Firenze-Prato.

Sulla composizione del panel è arrivata però una polemica. A sollevarla è la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, insieme alle consigliere e ai consiglieri di quartiere Alessandra Gasperini, Serena Berti, Roberto Visciola, Massimiliano Piccioli e Lara Arbo."Figurano ben sette relatori, assessore compreso. Tutti uomini. Un altro manel, cioè un panel interamente maschile, organizzato dal Comune di Firenze" dicono Del Re e gli altri esponenti di Firenze Democratica."Era l'8 marzo del 2024 quando, sempre a Palazzo Vecchio, furono chiamati a parlare di multiutility e servizi pubblici soltanto uomini.

Allora il sindaco era un uomo, oggi la sindaca è una donna. Eppure, a distanza di oltre due anni, siamo di nuovo qui a chiederci come sia possibile che nessuno, nel preparare il programma o prima di diffondere l'invito, si sia accorto che a quel tavolo mancavano tutte le donne, aggiungono.Nel turismo lavorano tante donne. Ogni giorno mandano avanti alberghi, agenzie, ristoranti, musei e servizi di accoglienza, dirigono imprese e rappresentano lavoratrici e lavoratori. Quando si discute di orari, salari, stagionalità e tutele, le loro esperienze e competenze devono entrare nel dibattito.

Lasciarle fuori da un panel istituzionale su lavoro e turismo significa rinunciare a un pezzo della realtà di cui si vuole parlare", sottolineano ancora Del Re, Gasperini, Berti, Visciola, Piccioli e Arbo.