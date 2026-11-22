La Commissione ambiente ha approvato ieri all’unanimità la mozione (M01309-26) del consigliere comunale Marco Semplici per migliorare la sicurezza e la fruibilità dei giardini di via Sant’Andrea, a Rovezzano.

L’atto è nato per rispondere alle segnalazioni legate alla presenza di cani lasciati liberi in aree verdi molto frequentate da famiglie e bambini ed impegna la sindaca e la giunta a coinvolgere il quartiere e gli uffici per individuare uno spazio idoneo dove realizzare un’area di sgambamento recintata, anche di dimensioni ridotte in deroga al regolamento comunale.

Parallelamente, si chiede di installare nuova cartellonistica informativa sull’obbligo del guinzaglio e di valutare maggiori controlli da parte della Polizia Municipale per garantire il rispetto delle regole. «Un voto unanime che dà una risposta concreta a Rovezzano – commenta Marco Semplici –. Vogliamo migliorare la convivenza nei giardini pubblici, tutelando chi frequenta il verde, chi ha bambini e chi porta a spasso il proprio cane, con spazi sicuri e regole chiare».