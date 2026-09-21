Convegno alla Crusca, il linguaggio della moda

Un interessante convegno, "Linguaggi e terminologie della moda tra italiano e francese. Risorse digitali e percorsi di analisi diacronica", si terrà oggi pomeriggio lunedì 21 settembre presso l'Accademia della Crusca, dalle ore 14,30 alle 17,30. I lavori saranno trasmessi anche sul canale YouTube dell'Accademia.

Saluti e introduzione ai lavoriPaolo D'Achillepresidente Accademia della Crusca - coordinatore locale PRIN - università Roma Tre

Archivi digitali e terminologia per lo studio del lessico della modaMaria Teresa ZanolaAccademia della Crusca - coordinatrice nazionale PRIN - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Descrivere il lessico della moda: criteri e prospettive della schedatura terminologicaKlara Dankova e Silvia CalviUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Riviste di moda e processi di mediazione linguistica e culturaleClaudio Grimaldicoordinatore locale PRIN - Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Proprietà dei termini complessi del dominio della modaPaolo Frassicoordinatore locale PRIN - Università degli Studi di Verona

Ricognizioni lessicali tra riviste, cataloghi di vendita e archivi del tessileElena Papa e Daniela CaciaUniversità degli Studi di Torino

Grandi magazzini e moda a Napoli nella Belle époque, dagli archivi della Fondazione Emiddio Mele e della Fondazione Banco di NapoliDomenico ProiettiUniversità della Campania Luigi Vanvitelli

Capire un «tubino». Storia breve di un nome (e di una cosa dai molti nomi)Giuseppe SergioUniversità degli Studi di Milano

"La lingua della moda" nel sito dell'Accademia della Crusca (e altrove): la banca dati, le possibili implementazioni e le prospettive di studioElisa AltissimiUniversità Roma Tre Kevin De VecchisUniversità degli Studi di Pisa

"L'uomo in frack". parole e cose della moda maschileAndrea Rigaborsista Accademia della Crusca

Conclusioni. Prossimi passi nella ricerca sui linguaggi della modaMaria Teresa Zanola

Dibattito