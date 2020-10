Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute: continuano gli investimenti

Apre i battenti il nuovo punto vendita alla Tenuta di Nozzole a Greve in Chianti

Il nuovo spazio è stato concepito come una vera e propria esperienza a 360° nel mondo del vino, delle etichette e dei valori che ispirano l’azienda. Qui si possono degustare ed acquistare i vini pregiati prodotti nella Tenuta di Nozzole, tra cui il Chianti Classico, nella versione Annata, Riserva e Gran Selezione, il Supertuscan Il Pareto Toscana I.G.T., lo Chardonnay I.G.T. Le Bruniche ed il Vin Santo D.O.C. del Chianti Classico. La proposta si arricchisce con tutte le etichette prodotte dalle altre quattro tenute di proprietà dell’azienda, tutte localizzate in Toscana: le Tenute del Cabreo a Greve in Chianti, la Tenuta La Fuga a Montalcino, la Tenuta Campo al Mare a Bolgheri e la Tenuta Vigna a Porrona in Maremma.

Le immagini che scorrono su un grande schermo ritraggono le tenute in ogni stagione dell’anno e mostrano le peculiarità di ciascun territorio. Gli interni uniscono il design contemporaneo alla tradizione locale con l’utilizzo del cotto di Impruneta e con gli arredi realizzati artigianalmente. Dalle vetrate la vista spazia a 180° sui vigneti circostanti, sul pergolato e sul giardino di macchia mediterranea antistante il punto vendita. Per la realizzazione di questo nuovo spazio, progettato dallo Studio Mori & Associati di Greve in Chianti, sono state impiegate esclusivamente maestranze locali, a testimonianza del forte legame della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute con il territorio.



“L’apertura del nuovo punto vendita presso la Tenuta di Nozzole è un ulteriore passo avanti nell’ambito del processo di rinnovamento che abbiamo avviato vent’anni fa – ha dichiarato il Presidente Giovanni Folonari – Ci apriamo infatti alla vendita diretta al pubblico, dopo aver concentrato gli investimenti sul ripristino e l’ampliamento delle tenute di proprietà, sull’automatizzazione dei processi e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare”.



L’apertura si inserisce nel processo di rinnovamento dell’azienda, che ha varato un programma di investimenti per l’ampliamento dei vigneti e la completa automatizzazione dei processi di imbottigliamento. Sul fronte del patrimonio immobiliare, la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute ha investito nella ristrutturazione dell’antico insediamento rurale dove sorgerà La Pietra Relais di Charme, completando così l’offerta di ospitalità dell’azienda insieme al Borgo del Cabreo Relais di Charme, alla Villa e alla Casavecchia di Nozzole e alla dimora de La Fuga di Montalcino.



Il punto vendita della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute presso la Tenuta di Nozzole a Greve in Chianti è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. E’ possibile prenotare la visita alle cantine dell’azienda, abbinata alla degustazione presso il punto vendita.