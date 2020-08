Consorzio Agrario di Siena, Ado Guerrini nuovo direttore

63enne originario di Manciano (Grosseto), nominato dal Cda e insediatosi nella sede storica di via Pianigiani

Ado Guerrini, 63enne originario di Manciano (Grosseto), è il nuovo direttore del Consorzio Agrario di Siena e Arezzo. Il manager si è insediato oggi nella sede storica di via Pianigiani a Siena dopo la nomina da parte del Cda. «Girando in lungo e largo per l’Italia durante la mia esperienza professionale ho capito che il primo elemento da tenere in considerazione è il rispetto dei valori e delle tradizioni di dove si va ad operare – ha detto Guerrini -, nessun obiettivo potrà essere mai raggiunto se si pensa di portare le proprie esperienze in un ambito senza calarle in quello che ha rappresentato il passato e il presente del luogo in cui si opera. Sono onorato oggi di poter agire in una struttura che da sempre ha rappresentato un patrimonio nell’ambito dei Consorzi Agrari e dell’agricoltura italiana. Gli agricoltori non sono clienti – ha sottolineato il nuovo direttore -, sono i nostri azionisti di riferimento attraverso le proprie persone e attraverso le associazioni che li rappresentano. Siamo una struttura di servizi e dobbiamo essere pronti a soddisfare le esigenze di produzione e di qualità dei prodotti. L’obiettivo primario è e dovrà rimanere quello di supportare l’agricoltore a 360 gradi in termini di reddito, innovazione e qualità del prodotto finale. Il Consorzio Agrario di Siena dovrà essere un grande protagonista del tessuto socioeconomico di questo territorio ed essere, al contempo, un grande interlocutore per le associazioni, per la politica e per coloro che governano una comunità. Il brand Consorzio Agrario di Siena – ha concluso Guerrini -non è un brand qualunque, per quello che ha rappresentato, per quello che rappresenta ma soprattutto per quello che si pone di rappresentare in futuro».

Ado Guerrini, nato a Manciano (Grosseto) il 23 agosto del 1956, ma residente a Roma ha conseguito una maturità scientifica per poi laurearsi in Scienze Agrarie all’Università degli Studi di Perugia. Vanta un trascorso con diverse esperienze in realtà di settore agricolo e con diversi incarichi: dopo i primi passi nel Consorzio Agrario di Grosseto, ha ricoperto ruoli apicali (direttore) a Confagricoltura Perugia, Confagricoltura Grosseto e Confagricoltura Nazionale dove è stato assistente del presidente. E’ stato inoltre direttore d’area presso Bonifiche Ferraresi Spa.