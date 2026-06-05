Confcommercio Toscana, torna 'Camminare con Gusto'

Torna “Camminare con Gusto”, il progetto di Confcommercio Toscana che fa parte di Vetrina Toscana, la grande rete con cui la Regione promuove il turismo legato al cibo e al territorio. Siamo alla terza edizione e l’idea è sempre la stessa: far scoprire la Toscana a passo lento, mettendo insieme sapori, cultura e sostenibilità.

Quest’anno il progetto lavora su due binari. Da una parte c’è la formazione per ristoratori, botteghe e produttori che fanno parte di Vetrina Toscana.

Si parte il 22 giugno con un webinar gratuito sulla celiachia, fatto insieme all’Associazione Italiana Celiachia: due ore per capire come accogliere meglio chi è celiaco, gestire il senza glutine in sicurezza e trasformare l’inclusione in un punto di forza. Poi a settembre si parlerà di bistecca e filiera della carne, a ottobre di sprechi e gestione delle risorse.

Dall’altra parte, tra giugno e luglio, le Confcommercio provinciali costruiranno nuovi walking tour nei centri storici e nei centri commerciali naturali. L’idea è creare percorsi che portino le persone dentro le botteghe e i ristoranti di Vetrina Toscana, facendo assaggiare prodotti tipici e raccontando le storie dei luoghi. I migliori, fino a dieci, diventeranno un “libretto digitale” che da autunno 2026 sarà a disposizione di turisti e toscani.

Per l’assessore Leonardo Marras questo progetto è un modo per tenere insieme ristoranti, botteghe e produttori e raccontare esperienze autentiche, puntando anche sulla qualità dell’accoglienza. Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana, aggiunge che oggi chi viaggia cerca proprio questo: non solo posti da vedere, ma esperienze da vivere. E saper accogliere anche chi ha esigenze alimentari specifiche, come i celiaci, fa la differenza.Partecipare è gratis: basta sentire la Confcommercio della propria provincia.