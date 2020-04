Commissione Ue: misure eccezionali a sostegno del settore agroalimentare

Misure di mercato della politica agricola comune per supportare le imprese in mezzo al Coronavirus

La Commissione sta prendendo provvedimenti rapidi e propone ulteriori misure eccezionali per sostenere ulteriormente i mercati agricoli e alimentari maggiormente colpiti. Il settore agroalimentare dell'UE sta dimostrando capacità di recupero in questi tempi senza precedenti, a seguito dello scoppio del coronavirus. Tuttavia, alcuni mercati sono stati duramente colpiti dalle conseguenze di questa crisi di salute pubblica.

Il pacchetto comprende misure per gli aiuti all'ammasso privato nei settori lattiero-caseario e delle carni, l'autorizzazione delle misure del mercato di auto-organizzazione da parte degli operatori nei settori più colpiti e la flessibilità di frutta e verdura, vino e alcuni altri programmi di sostegno del mercato .

Il commissario per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski ha dichiarato: "Le conseguenze della crisi del coronavirus si fanno sempre più sentire nel settore agroalimentare ed è per questo che abbiamo deciso di agire rapidamente, oltre alle misure già adottate dallo scoppio della crisi. Le misure proposte, allo stato attuale degli sviluppi del mercato, hanno lo scopo di inviare un segnale volto a stabilizzare i mercati e sono considerate le più appropriate per garantire stabilità ai prezzi e alla produzione futuri e quindi scorte alimentari e sicurezza alimentari stabili. Oggi stiamo annunciando un nuovo ed eccezionale pacchetto di misure per sostenere i settori agroalimentari più colpiti affrontando i disturbi già osservati e i rischi futuri. Sono fiducioso che queste misure alleggeriranno i mercati e mostreranno rapidamente risultati concreti ".

Misure eccezionali annunciate come ulteriore risposta alla crisi del Coronavirus includono:

Aiuto all'ammasso privato : la Commissione propone di concedere un aiuto all'ammasso privato per i prodotti lattiero-caseari (latte scremato in polvere, burro, formaggio) e carne (carne bovina, ovina e caprina). Questo regime consentirà il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato per un minimo di 2-3 mesi e un periodo massimo di 5-6 mesi. Questa misura porterà a una riduzione dell'offerta disponibile sul mercato e al ribilanciamento del mercato a lungo termine.

: la Commissione propone di concedere un aiuto all'ammasso privato per i prodotti lattiero-caseari (latte scremato in polvere, burro, formaggio) e carne (carne bovina, ovina e caprina). Questo regime consentirà il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato per un minimo di 2-3 mesi e un periodo massimo di 5-6 mesi. Questa misura porterà a una riduzione dell'offerta disponibile sul mercato e al ribilanciamento del mercato a lungo termine. Flessibilità per i programmi di sostegno del mercato : la Commissione introdurrà flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno del mercato per il vino, la frutta e la verdura, l'olio d'oliva, l'apicoltura e il programma scolastico dell'UE (latte, frutta e verdura). Ciò consentirà il riorientamento delle priorità di finanziamento verso misure di gestione delle crisi per tutti i settori.

: la Commissione introdurrà flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno del mercato per il vino, la frutta e la verdura, l'olio d'oliva, l'apicoltura e il programma scolastico dell'UE (latte, frutta e verdura). Ciò consentirà il riorientamento delle priorità di finanziamento verso misure di gestione delle crisi per tutti i settori. Deroga eccezionale alle regole di concorrenza dell'UE : applicabile ai settori del latte, dei fiori e delle patate, la Commissione autorizzerà la deroga a determinate regole di concorrenza ai sensi dell'articolo 222 del regolamento sull'organizzazione dei mercati comuni , che consente agli operatori di adottare misure di mercato di auto-organizzazione. Concretamente, a questi settori sarà consentito di adottare collettivamente misure per stabilizzare il mercato. Ad esempio, il settore del latte sarà autorizzato a pianificare collettivamente la produzione di latte e il settore dei fiori e delle patate sarà autorizzato a ritirare i prodotti dal mercato. Sarà inoltre consentito lo stoccaggio da parte di operatori privati. Tali accordi e decisioni sarebbero validi solo per un periodo massimo di sei mesi. I movimenti dei prezzi al consumo saranno attentamente monitorati per evitare effetti negativi.

La Commissione intende adottare tali misure entro la fine di aprile. Gli Stati membri dovranno essere preventivamente consultati e voteranno su tali misure. Sono quindi soggetti a modifiche. I dettagli completi di queste proposte saranno svelati al momento della loro adozione finale.

Il pacchetto annunciato oggi fa seguito a un pacchetto completo di altre misure adottate in anticipo dalla Commissione per sostenere il settore agroalimentare nell'attuale crisi, quali maggiori importi per gli aiuti di Stato, pagamenti anticipati più elevati e termini più lunghi per presentare richieste di pagamento. La maggiore flessibilità relativa alle norme di politica agricola comune mira ad alleviare l'onere amministrativo per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali.