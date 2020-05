Comics e Cosplayer al Teatro Politeama Pratese

Dirette Instagram da mercoledì 13 maggio 2020, ore 19.30

Da mercoledì 13 maggio, alle 19.30, partono nuove dirette Instagram sul profilo del Teatro Politeama Pratese. Protagonisti di questi prossimi incontri saranno i personaggi del fantasmagorico mondo dei Comics - editori, writers, sceneggiatori, disegnatori - edei Cospalyer italiani e internazionali. Le interviste saranno condotte da Romeo Stella della Fumetteria Book Seller di Prato, importante punto di riferimento in Italia per il settore. I primi tre ospiti saranno la cosplayer Sunymao, Massimo Rosi writer e publisher per LEVIATHAN LABS e Alberto Petrosino autore del romanzo a fumetti “Cacciucco Umano”

Il progetto fa parte della campagna social #mipiacerebbe #mipiacerebbevedere lanciata dal presidente del Politeama, Maurizio Nardi, in questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, un invito a ripensare alla funzione del teatro e al suo ruolo nella città, un luogo non legato strettamente allo spettacolo. Così il presidente Nardi ha voluto coinvolgere Romeo Stella nell’ottica di dedicare spazio a eventi legati al fumetto, all’animazione, ai giochi e all’immaginario fantasy che hanno migliaia di follower non solo tra il pubblico dei più giovani. E in attesa di poter realizzare, quando sarà possibile, progetti che coinvolgano dal vivo questi linguaggi, il Teatro Politeama Pratese da voce ad alcuni dei suoi interpreti almeno virtualmente.

Prima ospite di queste dirette Instagram, mercoledì 13 maggio (www.instagram.com/politeamapratese/), è Sunita in arte Sunymao, talentuosa cosplayer che da oltre 15 anni ha realizzato più di un centinaio di personaggi. Artista eclettica con una grande capacità espressiva, oltre che modella, è cantante lirica, soprano per l’esattezza, con una voce molto versatile per gli stili moderni, dal pop al rock e al blues. Lo spettacolo di Sunymao è qualcosa di unico, un mix tra arte canora e arte visiva, in un tripudio di costumi a tema. Ha partecipato a diversi programmi televisivi come cosplayer tra cui “Cultura Moderna”, condotta da Teo Mammuccari, nelle vesti di Pocahontas, cantando dal vivo e riscuotendo un enorme successo. Ma è l’ultima impresa lavorativa di Sunita, quella che l’ha resa popolare al grande pubblico: è stata ingaggiata da Mediaset per far parte di un muro di 100 giudici esperti nel canto e nella musica nelle due edizioni del programma televisivo “All together now” che è andato in onda su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker. Sunita è apparsa in tutte le puntate con abiti e trucchi sgargianti, interpretando il suo personaggio antropomorfo/gattina dal quale deriva il suo nickname, Sunymao, sedendo sempre accanto al rapper J-Ax.

Giovedì 14 maggio, Romeo Stella intervisterà Massimo Rosi, autore e sceneggiatore di numerosi fumetti di successo, pubblicati in tutto il mondo. Nato a Livorno, Rosi ha vissuto tra New York, Toronto e la Svizzera.A 25 anni comincia a lavorare con l'editore americano Titanium Comics alla serie Death Raye ed in seguito con Scout Comics alla serie Necromantical, da allora Massimo ha collaborato con numerosi editori internazionali e nazionali come Markosia Enterprises, Insane Comics, Hound Comics, NPE Edizioni e Shockdom.Nel 2019 firma il suo primo contratto con la major francese Delcourt Comics e la prima opzione per la sua serie FISHEYE con la produttrice di Hollywood Gina Matthews, per la quale verrà sviluppato un film (Rush, Isn't that Romantic - Netflix). Attualmente vive a Malaga e fa parte dello studio creativo LEVIATHAN LABS, nato nel 2019 dalle ceneri del BookMaker comics, che vanta un catalogo con numerosi autori internazionali. Tra i titoli più famosi The Barbarian King, che narra le avventure del Re Cimmero Conan, di cui Rosi, insieme a Alessio Landi e Luigi Boccia, è lo sceneggiatore mentre i disegnatori sono Luca Panciroli, Federico De Luca ed Alessandro Bragalini.

L’ultimo appuntamento di questa settimana, venerdì 15, è con Alberto Petrosino, anche lui livornese, anno 1985, scrittore di thriller psicologici da sempre interessato al mondo del fumetto, appassionato di board game, più volte campione nazionale del gioco “Warhammer Fantasy Battle”. Petrosino ha appena pubblicato Cacciucco Umano, illustrato da Prenzy, edito da Fumetti di Cane, un curioso esperimento tra romanzo e fumetto e come dice l’editore “Non è un romanzo, non è un fumetto, non è un hor