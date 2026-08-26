Strappo Kean, arriva tardi e non si allena con la squadra

Strappo Moise Kean: l'attaccante si è presentato in ritardo alla seduta di allenamento odierna di martedì 26 agosto e avrebbe successivamente rifiutato di scendere in campo con i compagni.

Alla base del gesto ci sarebbe la trattativa di mercato con il Como. Il club lariano avrebbe messo sul piatto un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus per la Fiorentina e un contratto da circa 5 milioni netti a stagione per l'attaccante, fissando un termine di 48 ore per una risposta.

La Fiorentina, dopo il pesante ko per 4-0 contro la Roma dove Kean era partito dalla panchina, sta prendendo tempo in attesa di trovare un sostituto.

Sul taccuino i nomi di Beto, Mauro Icardi e Joshua Zirkzee.

Al momento non è arrivato alcun comunicato ufficiale da parte del club viola.