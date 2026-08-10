Rifiuti in Toscana: il sistema non regge più

Il sistema di gestione dei rifiuti che chiede sacrifici economici crescenti ma restituisce inefficienza e modelli industriali superati. Le recenti assemblee dell’ATO Toscana Centro e le frizioni politiche sul futuro degli impianti hanno scoperchiato un vaso di Pandora fatto di infrastrutture vetuste e promesse elettorali ancora da incassare.

Mentre l’Europa corre verso gli obiettivi dell’Agenda 2030, una parte della politica toscana sembra impegnata in un’opera di accanimento terapeutico su impianti ormai fuori dal tempo. Il caso dell’inceneritore di Montale è emblematico con l’idea di procedere al "raddoppio" della capacità fino a 100 mila tonnellate.

Simone Magnani (Coordinatore M5S Pistoia) denuncia un'incapacità di guardare oltre il "revamping" di strutture inadatte. C'è poi il caso dell'ossicombustore di Peccioli, un progetto che galleggia in un limbo politico: la Giunta regionale non ha ancora approvato la delibera necessaria, un dettaglio che svela quanto la partita sia ancora un campo di battaglia aperto.

Il rischio è anche geografico e di giustizia territoriale. Valeria Marrocco (Coordinatrice M5S Pisa) è stata categorica: Pisa non può e non deve diventare il "terminale unico" dove bruciare tutto l’indifferenziato della regione. È un grido d'allarme che trasforma la gestione dei rifiuti da tecnicismo burocratico a questione di dignità dei territori.

«Quello di Montale è un impianto vetusto con grandi problemi. Non è più adatto alla sua funzione, non ha senso investire nel revamping. La Toscana deve investire in impiantistica moderna invece di tappare le falle a strutture inadatte» tuona Simone Magnani, Coordinatore provinciale M5S Pistoia.

La soluzione esiste, si chiama "Rifiuti Zero", ma non deve essere confusa con uno slogan ambientalista. È un cambio di paradigma industriale fondato su quattro pilastri che la Toscana deve finalmente rendere operativi:

Riduzione: Intervenire alla fonte per produrre meno scarti.

Intervenire alla fonte per produrre meno scarti. Riciclo e Riuso: Allungare il ciclo di vita dei prodotti, trasformando lo scarto in risorsa.

Allungare il ciclo di vita dei prodotti, trasformando lo scarto in risorsa. Recupero di materia: Questa è la vera sfida tecnologica. Sostituire la combustione (inceneritori e ossicombustori) con centri di selezione e recupero che restituiscono materia prima seconda ai circuiti produttivi.

La credibilità della maggioranza guidata dal Presidente Giani passa da qui. L'accordo elettorale che prevedeva la revisione integrale del Piano regionale dei rifiuti è il vero "litmus test" politico: senza una transizione reale verso il recupero di materia, le alleanze tra PD e Movimento 5 Stelle rischiano di restare scritte sulla sabbia.

Arriviamo al punto che scotta: i soldi. L’Assemblea di ATO Toscana Centro ha dato il via libera ai Piani economico-finanziari 2026-2029, ma lo ha fatto tra i malumori di chi vive il territorio. I sindaci di Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino hanno sollevato una critica che ogni cittadino sottoscriverebbe: gli incrementi tariffari previsti non corrispondono a un miglioramento della qualità.

Qui il legame tra politica impiantistica e portafoglio si fa evidente. Pagare tariffe più alte per mantenere in vita impianti obsoleti (come Montale) o per rincorrere soluzioni emergenziali è la prova del fallimento della programmazione. I disservizi cronici segnalati dai Comuni sono il sintomo di un sistema che spende per "curare" il passato invece di investire nel futuro.

I sindaci di Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino hanno lanciato un segnale forte: l'approvazione dei piani finanziari non è un assegno in bianco staccato al gestore. È necessario un ritorno prepotente del "potere pubblico di vigilanza".

Non basta far quadrare i conti nei bilanci di ATO; bisogna che le amministrazioni esercitino un monitoraggio rigoroso sulla qualità del servizio e sull'efficienza della gestione operativa. Ogni euro versato dai cittadini deve essere tracciabile in termini di investimenti reali e miglioramenti concreti sulle strade e nei centri di raccolta. Il ruolo pubblico deve smettere di essere notarile per tornare a essere di indirizzo e, se necessario, di sanzione. Possiamo continuare a inseguire il "revamping" di vecchi forni, ignorando le direttive europee e caricando i costi sulle spalle di cittadini e imprese, oppure possiamo scegliere la via del recupero di materia e della giustizia territoriale.