Caldo, venerdì 31 luglio sarà allerta rossa

Si rafforza la presa dell’anticiclone africano e con questo un ulteriore aumento delle temperature a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma per oggi e domani, giovedì 30 luglio, il codice arancione mentre per venerdì 31 luglio è previsto l’innalzamento dell’allerta al livello 3, ovvero rosso, che corrisponde al più elevato della scala di rischio per gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Le temperature massime previste sono di sono 37 gradi per domani e 39 per venerdì, valori che diventano ancora più alti se si considera le temperature percepite: 39 gradi domani e 40 venerdì.

Si ricorda che il codice rosso indica condizioni di elevato rischio per la salute che possono avere effetti sull'intera popolazione, con particolare attenzione ad anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti più fragili.

Il Ministero della Salute ha pubblicato dieci semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili.

Per informazioni e consigli utili:

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/