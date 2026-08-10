Caldo torrido, tre giorni di codice rosso a Firenze

È scattato oggi, venerdì 31 luglio, il codice rosso per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il livello 3, il massimo grado di rischio previsto dal sistema nazionale di prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Per la giornata di oggi sono previste temperature percepite fino a 39 gradi e anche per i prossimi giorni il Centro Funzionale Regionale prevede temperature massime superiori alle medie del periodo. Ma il codice rosso è previsto anche per domani, sabato 1° agosto, e domenica 2 agosto.

È l'ennesima ondata di calore che ha interessato l’Italia e Firenze dall’inizio dell’estate con temperature più alte della media del periodo che si protraggono per più giorni. A giugno sono state 12 le giornate da bollino rosso consecutive (dal 20 al 1° luglio) e a luglio sono state 13 (dal 9 al 21 luglio).

“Le temperature elevate per più giorni consecutivi aumentano sensibilmente i rischi per la salute soprattutto per le persone più fragili, ma non solo. Ondate di calore come queste portano al perdurare di condizioni di siccità che aumentano notevolmente i rischi di incendio” sottolinea l’assessora alla Protezione Civile Sparavigna che rinnova l’invito ad adottare comportamenti corretti per ridurre i rischi legati alle alte temperature, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, limitare le attività fisiche all’aperto, bere frequentemente acqua e mantenere il più possibile freschi gli ambienti in cui si vive e si lavora. Si tratta di accorgimenti semplici ma fondamentali per affrontare in sicurezza le giornate più calde.

Anche l’assessore al Welfare Nicola Paulesu richiama alla necessità di tenere alta l’attenzione in particolare per gli anziani, in particolare quelli privi di una rete familiare e quindi più esposti in questa fase critica. “L’invito è quindi a seguire tutte le raccomandazioni necessarie in questi giorni di allerta rossa, non sono semplici indicazioni ma misure importanti di tutela della salute. Ci tengo a rinnovare l’appello alla collaborazione dei medici di famiglia, che possono segnalare le situazioni di maggiore vulnerabilità con il servizio di sorveglianza attiva: è un supporto importante”.

Tra i servizi offerti agli anziani durante tutto l’anno e intensificati in questi giorni di caldo torrido c’è la possibilità di segnalare, da parte dei medici di famiglia, gli anziani soli in condizione di fragilità per l’inserimento nel servizio di sorveglianza attiva (monitoraggio telefonico periodico, rafforzato nei periodi di ondata di calore) gestito dalla Società della salute di Firenze in convenzione con l’Asp Firenze Montedomini.

Si ricorda inoltre che per affrontare al meglio l’emergenza caldo, l'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini una serie di strumenti informativi e di supporto. Sul portale della Protezione Civile comunale sono disponibili aggiornamenti costanti, indicazioni sui comportamenti consigliati e informazioni utili per affrontare le situazioni di maggiore criticità. In caso di necessità o per segnalare situazioni che richiedano particolare attenzione, soprattutto se riguardano persone anziane, fragili o sole, è possibile contattare direttamente la protezione civile al numero 055 7890.Tra gli strumenti disponibili sul portale istituzionale è presente anche la mappa dei rifugi climatici, che consente di individuare spazi pubblici e luoghi accessibili dove trovare sollievo durante le ore più calde della giornata.

“La prevenzione è il primo strumento di tutela - ha concluso l'assessora Sparavigna - per questo è importante informarsi attraverso i canali ufficiali, adottare comportamenti prudenti e segnalare tempestivamente eventuali criticità. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza della comunità”.

Per informazioni e consigli utili:

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/