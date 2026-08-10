Autostrada Firenze Mare, incidente oggi verso le 17

Poco prima delle 17, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Prato Ovest e Prato Est, verso Firenze a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 16. Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Firenze.

Inoltre, si segnalano 3 km di coda per curiosi in direzione opposta, nel tratto compreso tra Prato est e Prato ovest verso Pisa.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.Agli utenti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Pistoia, percorrere la SS 719 Prato-Pistoia verso Prato e rientrare in autostrada alla stazione di Prato Est.

AGGIORNAMENTO

Il tratto è stato riaperto alle ore 17,43.

Nella notte sempre sulla A11 tra Lucca e Pisa Nord (direzione mare) per un incidente era morta una donna di 28 anni, nata in Russia e residente a Montecatini, mentre era rimasto ferito un uomo di 53 anni. I due viaggiavano su uno scooter tamponato da un'auto condotta da un 28enne pistoiese.