Caldo estremo: raccolta porta a porta in orario serale

Con l’arrivo delle alte temperature il caldo non rappresenta soltanto un disagio stagionale, ma un concreto fattore di rischio per la salute pubblica. Le temperature elevate possono infatti aggravare patologie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e metaboliche.

Raccolta porta a porta in orario serale e rimodulazione delle attività più esposte al sole nelle ore centrali della giornata. Sono le misure adottate da Plures Alia per affrontare le ondate di calore che stanno interessando anche l’estate 2026, tutelando la salute dei lavoratori impegnati nei servizi esterni, senza ridurre la qualità del servizio ai cittadini. Plures Alia aveva già adottato lo scorso anno, d’intesa con le organizzazioni sindacali, misure dedicate alla tutela dei lavoratori esposti al caldo, anticipando orientamenti che oggi trovano riscontro anche nelle più recenti indicazioni normative e istituzionali.

Il provvedimento sarà in vigore dal 15 giugno al 30 agosto e riguarda le attività a maggiore impegno fisico svolte all'aperto, in particolare la raccolta porta a porta e lo spazzamento manuale. In continuità con le Linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate dalla Regione Toscana, Plures Alia ha rinnovato l’accordo siglato con la RLS aziendale per modificare temporaneamente l'organizzazione di alcuni servizi nelle fasce orarie più critiche della giornata.

Nel dettaglio, i servizi di raccolta porta a porta previsti nel turno pomeridiano saranno svolti in orario serale, con avvio delle attività a partire dalle 20 del giorno di ritiro previsto da calendario. Lo spazzamento manuale di supporto a quello meccanico potrà, invece, essere riprogrammato in fasce orarie meno esposte al calore oppure effettuato in modalità alleggerita, privilegiando gli interventi nelle aree più sensibili.

Per i cittadini non cambia nulla nelle modalità di conferimento. I rifiuti devono essere esposti secondo il calendario in vigore, ovvero la sera precedente il giorno di raccolta, e i contenitori devono essere ritirati esclusivamente dopo l’avvenuto svuotamento. Si precisa che lo svuotamento può avvenire anche in orario serale o notturno, quindi oltre le ore 20 del giorno previsto; pertanto, il ritiro dei contenitori da parte dei cittadini potrà essere effettuato anche nella giornata successiva.

Per quanto riguarda i servizi di pulizia dei mercati settimanali, che non possono essere rinviati per esigenze legate alla riapertura della viabilità e al regolare svolgimento delle attività commerciali, gli interventi saranno comunque garantiti nelle consuete fasce orarie. In questi casi saranno adottate specifiche misure organizzative, comprese pause compensative e ulteriori accorgimenti finalizzati a ridurre l’esposizione al calore.

‘Le temperature elevate rappresentano ormai una condizione con cui dobbiamo confrontarci ogni estate – dichiara Alessio Arrighi, Direttore Produzione Servizi di Plures Alia –. Per questo abbiamo scelto di intervenire sull’organizzazione del lavoro, proteggendo le nostre operatrici e i nostri operatori senza interrompere né ridurre i servizi ai cittadini. La sicurezza delle persone viene prima di tutto e richiede soluzioni sempre più attente e responsabili’.

Le misure adottate si affiancano alle altre azioni già attive in azienda per la prevenzione dei rischi legati al caldo, tra cui la distribuzione di acqua e sali minerali, la fornitura di specifici dispositivi di protezione individuale e il monitoraggio costante delle condizioni operative da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Le modifiche riguardano esclusivamente l’orario di esecuzione di alcuni servizi e non comportano variazioni nei calendari di raccolta.