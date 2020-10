Borgo DiVino Wine Festival dal 31 ottobre al 1 novembre 2020

La terza edizione si svolgerà a Villa Pecori Giraldi. Otre 60 cantine provenienti da tutta Italia con 200 vini in degustazione faranno di Borgo San Lorenzo il centro dell'enologia regionale

Dopo il crescente successo delle prime due edizioni torna a Borgo San Lorenzo, con una particolare attenzione alla sicurezza ed ai protocolli anti covid, il Wine Festival “Borgo Divino”. Un evento che darà la possibilità alle oltre 60 aziende vinicole provenienti da tutta Italia, con tante conferme ed una grande partecipazione di nuove ed interessanti realtà enologiche, di avere una vetrina importante su un territorio come il Mugello in cui il mondo “vino” sta riscontrando grande apprezzamento ed in cui sono numerose le attività legate a questo settore.

L’appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre per la terza edizione di questo bell’evento nato dalla collaborazione tra la Pro Loco di Borgo San Lorenzo e la Periscopio Comunicazione ed organizzato con il prezioso contributo e supporto organizzativo del Comune di Borgo San Lorenzo. Un evento che prende vita grazie anche alla collaborazione con FISAR Firenze, Confesercenti, Confcommercio Firenze, Commerciale Sibe, al contributo di Banco Fiorentino, Unicoop Firenze e altre aziende del territorio, oltre alla partecipazione di Partners tecnici d’eccezione come VD-Glass e Acqua San Felice.

Ad ospitare Borgo DiVino sarà ancora una volta Villa Pecori Giraldi, la splendida Villa icona internazionale dello stile liberty, in cui sarà allestito un percorso guidato di degustazione con oltre 200 etichette in mostra. Un percorso multisensoriale scandito da un allestimento semplice ma suggestivo, attraverso sapori, tradizioni e territori. All’interno della Villa sarà possibile acquistare i vini in degustazione grazie al wine-shop esclusivo, cosa particolarmente apprezzata nelle prime due edizioni, che permetterà di portarsi a casa quanto precedentemente assaggiato a prezzo di cantina.

Villa Pecori Giraldi diventerà così per due giorni il centro dell’enologia del territorio e non solo, con numerose proposte in grado di soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti, con degustazioni guidate, svolte nel massimo della sicurezza. Cantine, aziende agricole, operatori del settore, associazioni ed Enti che fanno parte di uno dei settori trainanti dell’economia e dell’export italiano, saranno i veri protagonisti di questa 2 giorni.

Come detto un’edizione scandita anche dalla grande attenzione ai protocolli legati alla sicurezza anticontagio: percorsi obbligati, entrate ed uscite separate, un numero prefissato di accessi a fascia oraria, mascherine obbligatorie e gel disinfettanti a disposizione, degustazioni ai vari banchi delle aziende limitata a due persone per volta e distanziate. All’ingresso, oltre al porta bicchiere personalizzato e al libretto con i vini in degustazione verrà consegnato un bicchiere VD-Glass ad ogni partecipante, per uso strettamente personale, che rimarrà anche come ricordo della manifestazione.

E’ già possibile prenotare la vostra visita a Borgo DiVino attraverso la piattaforma Eventbrite. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata e garantirà l'accesso alla Villa nella fascia oraria scelta, con l'uscita entro il termine della fascia stessa.

“Rispetto delle regole, attenzione ad ogni aspetto legato alla sicurezza”. Commenta così il Vicesindaco ed assessore alle attività produttive del Comune di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi, che aggiunge: “Queste le premesse di una mostra mercato dedicata al vino che ha come obiettivo quello di valorizzare il settore e le aziende e dare la possibilità ai visitatori di conoscere questo mondo. Un settore che risente fortemente del momento ed ha bisogno di sostegno“.