Borgo del Cabreo: una vacanza nella storia e nella natura toscane

Dai percorsi di degustazione organizzati per gli ospiti all’atmosfera suggestiva degli antichissimi borghi medievali

Immerso nel Chianti Classico, tra il verde dei vigneti, il giallo delle ginestre e l’argento degli ulivi, il Borgo del Cabreo è sicuramente un’oasi di quiete dove concedersi una vacanza in totale relax, ma anche il luogo perfetto per scoprire la Toscana e le sue meraviglie.

Con una piacevole passeggiata all’interno delle Tenute del Cabreo, lungo il crinale della collina, si possono ammirare i rigogliosi vigneti: lo sguardo spazia su questi filari, che si estendono a perdita d’occhio in località Zano a Greve in Chianti e che ogni anno danno vita al vino da cui il relais prende nome: Cabreo Il Borgo, uno dei primi Supertuscan prodotti in Toscana. Proseguendo si arriva all’antichissima Pieve di San Cresci, che, costruita nel XII secolo, ricorda la vita e l’opera del santo evangelizzatore del contado fiorentino. Il percorso ci porta fino a Montefioralle, il borgo medievale che sorge proprio di fronte al Borgo del Cabreo Relais di Charme e che ha mantenuto intatte sia le mura difensive sia la magia dei suoi vicoli in pietra, che si dipanano secondo l’originaria pianta ellittica.

Dopo aver ammirato le bellezze naturali che circondano il Borgo, si possono provare le etichette più pregiate della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Il Borgo del Cabreo propone infatti speciali percorsi di degustazione con una selezione dei vini prodotti dall’azienda. Guidati da personale esperto, gli ospiti assaggiano non solo i fiori all’occhiello delle Tenute del Cabreo – Cabreo Il Borgo Toscana IGT, La Pietra Chardonnay Toscana IGT e Black Pinot Nero Toscana IGT – ma anche le etichette più rappresentative delle tenute toscane.

L’aperitivo a bordo piscina, dove l’acqua rispecchia i colori della natura, tra il verde della vigna e l’argento degli ulivi è il momento perfetto per sorseggiare un calice di Le Bruniche Toscana Chardonnay IGT, prodotto sempre a Greve in Chianti nella tenuta di Nozzole, o assaggiare i freschi e fruttati BST, i Baby Super Tuscan che sono indicati per ogni occasione. Ad accompagnare gli aperitivi serali sono i saporitissimi prodotti dell’orto a KM 0, che ogni giorno vengono convertiti in preparazioni dolci e salate, protagoniste anche della ricca prima colazione e delle degustazioni del pregiato e delicato Olio Extravergine di Oliva DOP del Chianti Classico Tenuta di Nozzole.

Al Borgo del Cabreo non mancano occasioni per passeggiate un po’ più lunghe o gite in bici, che siano per raggiungere una meta precisa o per perdersi tra i filari, negli uliveti e nel fresco dei boschi. Il centro storico di Greve in Chianti, famoso per la sua splendida piazza circondata da portici in cui, al sabato, si svolge uno storico mercato, è facilmente raggiungibile con una breve escursione lungo le stradine sterrate che limitano i vigneti. A Greve, in strutture convenzionate, è possibile affittare una Vespa o un’auto per raggiungere moltissimi luoghi d’arte e di storia, tra cui Radda in Chianti, dove, all’interno delle sue antiche mura, si respira un’atmosfera suggestiva che sembra riportare al passato e ai suoi fasti. A 40 minuti di distanza si incontra uno dei paesi più famosi della Toscana, San Gimignano che, con la sua struttura praticamente inalterata dal Medioevo, appare come una visione fra le colline. Il paesaggio toscano è ricco di luoghi, scorci e suggestioni pronti a diventare paesaggi dell’anima, in cui ritrovare il contatto con la natura, riscoprire la storia e godere della splendida ricchezza di questa regione, culla della cultura italiana.

Per chi è in cerca di esperienze uniche, oltre alla consegna di sfiziose cene con prodotti locali grazie alla collaborazione con ristoranti partner della zona, è possibile organizzare visite guidate su misura, tour in mongolfiera, caccia al tartufo e molte altre attività su richiesta. Lo staff del Borgo del Cabreo è sempre a disposizione per rendere ogni soggiorno unico e realizzare ogni idea di vacanza, dalla total relax alla più sportiva o culturale.