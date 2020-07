“Arturo racconta Brachetti” al 41° Festival La Versiliana

La leggenda del trasformismo si racconta sul palco in un'intervista frizzante con la partecipazione di Paolo Hendel, venerdì 31 luglio, ore 21.30

Marina di Pietrasanta (LU) _ Il re del trasformismo, Arturo Brachetti, incontra il pubblico del 41° Festival della Versiliana di Marina di Pietrasanta, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, in una serata speciale tra amici, confidenze e ricordi.

In “ARTURO racconta BRACHETTI” il più grande trasformista del mondo si presenta in una versione inedita, di dialogo e di vicinanza con il pubblico. Un'intervista frizzante dove Brachetti aprirà al pubblico il cuore e il dietro le quinte della sua vita e del suo lavoro. Sarà una serata ricca di sorprese che vedrà la partecipazione amichevole di Paolo Hendel come supporto alla narrazione di Arturo. Uno o centomila? Arturo Brachetti è un artista ricco di storie affascinanti da raccontare. Lo spettacolo offre l'opportunità unica di incontrare l'artista sotto la veste insolita e meno nota di narratore con aneddoti e racconti che nei ritmi dello spettacolo tradizionale non trovano spazio, ma che sempre più hanno suscitato la curiosità del pubblico. Questo incontro nasce proprio così, dalle domande spontanee degli spettatori raccolte insieme e trasformate in un filo narrativo unico, in cui è lo stesso Arturo a raccontare il personaggio Brachetti, in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, la donna ignifuga, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un'intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora. Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato attraverso la storia del varietà, del teatro, delle arti circensi, l'artista internazionale, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici.

Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato univocamente the Legend of quick change, il grande Maestro del trasformismo internazionale. Il Guinness Book of Records lo annovera come il più veloce trasformista del mondo. Inoltre è un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical, dalla magia al varietà. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Molière (FR) e il

Laurence Olivier Award (UK). Nel 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo nomina Commendatore con un decreto motu proprio. La serata, fa parte del 41° Festival La Versiliana, promosso da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, in collaborazione con Comune di Pietrasanta e col sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica ed è organizzata da Ad Arte spettacoli.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul circuito Ticketone e presso la biglietteria del Festival La Versiliana. . Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

I PROSSIMI SPETTACOLI DEL 41° FESTIVAL LA VERSILIANA

( programma completo su www.versilianafestival.it)

sabato 1 agosto

La band SUREALISTAS

in “Viva la vida”

special guest Nico Gori

spettacolo a sostegno della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus

domenica 2 agosto

“A letto dopo Carosello”

di e con MICHELA ANDREOZZI

lunedì 3 agosto

LA RADIORCHESTRA

concerto-spettacolo

con FABRIZIO CORUCCI

mercoledì 4 agosto

Versiliana Cinema

proiezione film “La Gabbianella e il gatto “

Omaggio a Luis Sepulveda

mercoledì 5 agosto

ADONA’

in “E' strano, è strano...cantare come un soprano”

( Teatro dei Pinoli)

venerdì 7 agosto

ANTONELLO AVALLONE

in “Io e Woody”

(Teatro dei Pinoli )

sabato 8 agosto

CLAUDIO BISIO e GIGIO ALBERTI

in “Ma tu sei felice?”

domenica 9 agosto

MONICA GUERRITORE

in ”Dall’Inferno all'Infinito”

martedì 11 agosto

Musica e parole “Tu vuo’ fa Re..Carosone”

conduce Dario Salvatori

direzione artistica Franco Fasano

con la partecipazione di Giorgio Verdelli

mercoledì 12 agosto

“Toilet”

di e con GABRIELE PIGNOTTA

( Teatro dei Pinoli )

giovedì 13 agosto

“Sei personaggi in cerca d'autore”

di Luigi Pirandello

con FELICE DELLA CORTE

venerdì 14 agosto

STEFANO MASSINI

in “L'alfabeto delle emozioni”

domenica 16 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d'animazione “Oceania”

lunedì 17 agosto

“Si, Viaggiare”

Omaggio a Lucio Battisti

Rockopera

mercoledì 19 agosto

“Lezione semiseria di un uomo dal fiore in bocca”

con CORRADO TEDESCHI e CLAUDIO MONETA

giovedì 20 agosto

“Diamoci del tu”

di Norm Foster

con GAIA DE LAURENTIS e PIETRO LONGHI

venerdì 21 agosto

“L'amore segreto di Ofelia”

di Steven Berkoff

con CHIARA FRANCINI

sabato 22 agosto

Versiliana Cinema

proiezione film d'animazione

Mary Poppins

domenica 23 agosto

“Edgar Allan Poe

Assassini”

di e con GENNARO DUCCILLI

( Teatro dei Pinoli)

lunedì 24 agosto

L'orchestra Nico Gori Swing 10tet

in “Swingin' Hips”

special guest Ernesto Tacco in tip tap dancer

spettacolo a sostegno della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus

martedì 25 agosto

Versiliana Cinema

Omaggio al Cinema Toscano

Proiezione del film “Il Ciclone”

mercoledì 26 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d'animazione

“ Pinocchio”

giovedì 27 agosto

Versiliana Cinema

Omaggio al Cinema Toscano

proiezione del film “Ovosodo”

29 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d'animazione “ Biancaneve e i sette nani”

30 agosto

Musica e Parole “Pino è mille culure”

conduce DARIO SALVATORI

direzione artistica FRANCO FASANO

con la partecipazione di Giorgio Verdelli