Festa dell’Unità: Castelfiorentino cede il testimone a Certaldo

Si è conclusa con successo la 76ª Festa de l’Unità di Castelfiorentino e il bilancio è molto positivo.

Soddisfatto il segretario del Pd locale Gabriele Romei che parla di trend costante di crescita: in termini di partecipazione, di apprezzamento da parte dei cittadini e delle cittadine, ma anche di riconoscibilità sul territorio, diventando un punto di riferimento non solo per Castelfiorentino, ma per tutta l’Empolese Valdelsa: «Il segreto di questo successo è, senza dubbio, il metodo di organizzazione che abbiamo costruito nel tempo tra volontari e volontarie-afferma Romei-. Un modello fondato su fiducia reciproca, coordinamento e spirito di squadra, che ci permette di affrontare ritmi che sarebbero impensabili senza un’intesa forte e profonda tra tutte e tutti noi.

Penso, ad esempio, al nostro ristorante-pizzeria, che di sera in sera si è trovato a gestire volumi di partecipazione sempre crescenti fino a superare con efficienza i 300 coperti: numeri importanti per qualsiasi locale, che diventano straordinari se consideriamo che, pur affidandoci a professionalità che si sono formate nel tempo, siamo e restiamo tutti e tutte volontari.

Stesso affiatamento che potevate trovare nel nostro bar-gelateria-bomboloneria (per noi GelBarBomb) dove i ragazzi e le ragazze hanno saputo unire professionalità e cordialità a un ambiente dove c'è sempre stata la certezza di mangiare cose buone in compagnia».

Torna a Certaldo, come da tradizione estiva, la Festa de l’Unità nel borgo alto, presso la terrazza Calindri. Attesi ospiti politici di primo piano, si comincia domani, 31 luglio, con Brenda Barnini e Giacomo Cucini, già sindaco di Certaldo, che in veste di membri della segreteria dem toscana, parleranno delle imminenti elezioni regionali.

Venerdì 1 agosto parte la live music con la band WBR, sabato 2 agosto live music con Smoke in the thoath; domenica 3 incontro con Elisabetta Lubrani dell’associazione Donne Valdelsa, lunedì 4 agosto con Andrea Orlando, capogruppo Pd del Consiglio regionale della Liguria, già Ministro della Repubblica, si parlerà di “Reindustrializzazione-L’Italia e l’Europa”, martedì 5 agosto il senatore Dario Parrini parlerà della riforma della giustizia, mentre il 6 agosto sarà presente il presidente della Regione Eugenio Giani.

Giovedì 7 agosto a cena speciale con gli Ortolani coraggiosi, mentre venerdì 8 agosto di parlerà dell’uso dei fitofarmaci nel nostro territorio con professoressa Claudia Mugnaini e Athos-Anpi, sabato 9 Lorenzo Pacini, assessore del Comune di Milano interverrà sul tema “Tax the rich”, mentre all’ultima serata della festa, domenica 10 agosto, sarà protagonista Bernardo Gozzini, del consorzio Lamma, per parlare della convivenza con il riscaldamento globale.

Gli incontri si terranno alle 21.30. Tutte le sere dalle 19.30 aperti bar, pizzeria e ristorante sulla terrazza, per prenotazioni WhatsApp: ‪375 942 6019, E-mail: info@pdcertaldo.it