Arriva in Toscana la seconda tappa delle Giornate della Vista

Campi Bisenzio, 20 febbraio 2024 – Arrivano in Toscana le Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, iniziativa che offre accesso a visite oculistiche gratuite a persone indigenti e occhiali da vista dove necessario.

Dal 19 febbraio al 1 marzo a Campi Bisenzio, presso il Centro Spazio Reale, in via San Donnino, 4/6, oltre 600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti messo a disposizione dal Dottor Roberto Caputo, Direttore SOC Oftalmologia Pediatrica A. Meyer IRCCS Firenze e dal Prof. Gianni Virgili.

Università degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. La scelta di svolgere l’iniziativa a Campi Bisenzio conferma l’attenzione del Comune nella realizzazione di percorsi di inclusione sociale e integrazione positiva, attraverso attività di lotta alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e facilitazione nell'acceso ai servizi.

Lo spazio ospiterà una clinica oculistica e un laboratorio ottico, attrezzati grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor Italia, per effettuare visite oculistiche complete al termine delle quali ottici esperti, individuati tra i professionisti volontari della zona, troveranno la migliore soluzione visiva in base alla propria prescrizione. A coordinare il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali ci saranno i volontari di EssilorLuxottica, che partecipano all’attività donando un giorno di ferie.

“Ci auguriamo che le Giornate della Vista possano continuare a crescere per aiutare tante persone in difficoltà. Crediamo che la vista sia un diritto e vogliamo sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza di prendersene cura, offrendo una risposta immediata, gratuita e concreta a chi ha più bisogno. Anche nel nostro Paese si può fare molto per favorire l’accesso alle cure oculistiche e l’inclusione sociale per tutti, dai connazionali in difficoltà ai migranti. Siamo contenti di essere ospitati da Spazio Reale, nuovo partner della Fondazione con una Mission ed iniziative molto vicine e complementari al nostro obiettivo di far sì che tutti possano vedere meglio e quindi vivere meglio" spiega il Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Andrea Rendina.

La clinica oculistica è stata inaugurata alla presenza di Lorenzo Ballerini, Assessore con deleghe al Sociale, Politiche abitative, Immigrazione e Buona occupazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Centro, hanno patrocinato l’iniziativa, che è stata realizzata anche con il supporto di importanti associazioni quali Comunità di Sant' Egidio Firenze, Caritas, Progetto Itaca, Cooperativa Macramè, Coordinamento Misericordie Fiorentine.

“L’iniziativa proposta dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ci trova favorevolmente coinvolti nella prevenzione di patologie oculistiche pediatriche”. - afferma il Dottor Roberto Caputo, Direttore SOC Oftalmologia Pediatrica A. Meyer IRCCS Firenze “Proprio in ambito pediatrico, lo screening oculistico ed ortottico, permette di individuare prevalentemente i difetti visivi monolaterali che sono alla base dell’ambliopia (occhio pigro) e di cui i pazienti non sono quasi mai coscienti. Una diagnosi precoce permette quindi un trattamento appropriato e generalmente molto efficace”.

“Il difetto refrattivo non corretto con occhiali – continua il Prof. Gianni Virgili, Università degli Studi di Firenze Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - è tra le prime cause di ipovisione al mondo, in particolare in Asia sudorientale. La fornitura di occhiali gratuiti o a basso costo è un intervento di salute pubblica necessario in questi contesti. Questa necessità si estende anche a persone che hanno risorse limitate, anche per motivi d’età e per limitata autosufficienza”.

“Mettiamo con piacere a disposizione i nostri spazi per le Giornate della Vista. La clinica oculistica itinerante della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha come obiettivo il sostegno ai più fragili, principio sul quale si basa gran parte dell’attività che Spazio Reale svolge quotidianamente. Siamo un punto di riferimento per il territorio, un luogo che ha fatto dell’inclusione e dell’accoglienza i suoi punti di forza; dall’ospitalità per l’emergenza in Ucraina nel 2022 fino al drammatico novembre 2023 che ci ha visti in prima linea nel sostegno agli sfollati per l’alluvione e ai volontari.

È con lo stesso spirito che ospitiamo questa iniziativa di grande valore etico, che intercetta in modo capillare i bisogni dei più deboli” – afferma Stefano Ciappelli, Presidente Spazio Reale Group.

Nel 2024, le Giornate della Vista, iniziate a gennaio con la città di Catanzaro, faranno tappa a Trieste (18 – 28 Marzo), Torino (8 – 19 Aprile), Pescara (15 – 24 Maggio), Cagliari (4 – 14 Giugno), Palermo (9 – 25 Settembre), Milano (1 – 31 Ottobre), Belluno (11 – 22 Novembre), Roma (9 -20 Dicembre).

Con dieci città in dieci mesi, l’iniziativa garantirà a circa 7.000 persone accesso a un’assistenza oculistica adeguata alle loro necessità.

Nel 2023, le Giornate della Vista hanno garantito a 6.838 persone accesso a un’assistenza oculistica adeguata alle loro necessità, 4.613 hanno ricevuto un occhiale da vista e sono stati donati 1.306 occhiali da sole a tutti i bambini partecipanti. Agli oltre 1.000 pazienti con patologie oculari è stata offerta una assistenza di secondo livello nell’ambito del sistema sanitario nazionale. Complessivamente, nel 2023 le persone svantaggiate che hanno avuto un miglioramento della propria condizione visiva attraverso la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, sono state 14.250