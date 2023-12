​Pazienti con problemi alla vista, 3 su 10 fanno controlli regolari

In occasione della Giornata mondiale della vista, che si celebra ogni anno il 12 ottobre, l'OMS ha voluto evidenziare l'impellente necessità di una sensibilizzazione generalizzata nei confronti della salute degli occhi, responsabile del benessere psico-fisico dell'individuo. Tale consapevolezza, però, sarà raggiungibile solo a fronte di una radicale rivisitazione delle abitudini personali, integrata da percorsi diagnostici precoci e trattamenti ospedalieri accessibili a tutti.

Il mancato focus sulla prevenzione

Secondo gli esperti, le patologie dell'occhio si stanno sempre più diffondendo tra la popolazione mondiale: una situazione ulteriormente aggravata dalla difficoltà di accesso a percorsi specialistici e diagnostici precoci. Le ricerche hanno posto l'accento sullo scarso interesse per la prevenzione e per il trattamento continuativo delle malattie: il 33% degli intervistati ha dichiarato, infatti, di non effettuare i controlli prescritti, mentre il 27% non ha mai eseguito visite specialistiche. Il 39% degli intervistati con ipertensione, malattie cardiovascolari e diabete, inoltre, non intraprende alcuna azione per prevenire la comparsa di patologie oculari.

Il 35%, inoltre, non adotta nessun comportamento preventivo atto a evitare che le patologie peggiorino. Complessivamente, sono ben cinque milioni gli italiani colpiti da retinopatia diabetica, maculopatie e glaucoma, come conferma la ricerca condotta dall’Istituto Bhave, in collaborazione con la rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief.

Il controllo della vista sembra dunque affidato al buon senso di ognuno. A tale discrezionalità si aggiungono poi le croniche carenze del sistema sanitario pubblico, caratterizzato da lunghe tempistiche, costi elevati e dalla mancanza di forme di tutela per le fasce più deboli.

Occhiali e vista: il gap tra ambito commerciale e sanitario

Le analisi di mercato svolte da Confindustria rimarcano un inatteso divario tra lo scarso interesse nei confronti della vista e, all'opposto, la crescita del settore commerciale dell'occhialeria. Così, mentre la produzione italiana di occhiali da vista torna rapidamente ai livelli pre-pandemici, rilanciando le esportazioni (che tra il 2020 e il 2021 sono cresciute del 42,7%, attestandosi a quasi tre miliardi di euro) e rinnovando la vitalità del mercato interno, la consapevolezza circa l'importanza della vista sembra ancora tardare ad assestarsi.

Le reti di vendita online, in questo contesto, si stanno potenziando sempre più. I clienti preferiscono acquistare occhiali da sole e occhiali da vista sul web per diversi motivi: anzitutto perché l’acquisto online si rivela molto più comodo e veloce rispetto a quello in negozio. In secondo luogo, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di prodotti senza dover per forza limitarsi alla selezione disponibile in un singolo negozio, senza contare che i prezzi online tendono a essere più convenienti rispetto a quelli dei negozi tradizionali.

La Giornata mondiale della vista e le iniziative toscane

Il 12 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Vista 2023, numerose iniziative sono state intraprese dalle Asl nazionali: in Toscana, ad esempio, le province di Grosseto e Siena hanno visto medici e specialisti impegnati in due giornate dedicate a visite e consulti gratuiti, per adulti e bambini, al fine di promuovere la salute degli occhi. Seppure tale evento abbia ottenuto risultati positivi in termini di partecipazione, si rivelano necessari regolari interventi sanitari pubblici e più frequenti campagne di sensibilizzazione tra la popolazione.

In conclusione, il controllo e la salute della vista sono fondamentali per il benessere e la qualità della vita di ciascuno. Una corretta gestione della salute degli occhi, infatti, può prevenire problemi come la miopia, l'astigmatismo, la cataratta, la degenerazione maculare e altri disturbi che possono causare seri danni. Per questo motivo, è importante non sottovalutare la propria salute oculare e sottoporsi regolarmente a controlli oculistici, in modo da prevenire e curare eventuali problematiche.