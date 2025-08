Aquiloni per Gaza, un pensiero alle famiglie e ai bambini palestinesi

Carrara, 6-8-2025 - Un cielo di aquiloni per la pace e la memoria: sabato 9 agosto la costa di Marina di Massa (ore 16-22, piazza Bad Kissingen) ospiterà l’iniziativa “Aquiloni per Gaza”, un evento simbolico e collettivo per non restare indifferenti di fronte all’orrore in corso in Palestina perpetrato dal Governo di Israele.L’iniziativa, promossa da Cgil Toscana, Gaza Fuorifuoco, Libera Toscana e Arci Toscana, a cui hanno aderito e stanno aderendo tantissimi soggetti della politica, dell’associazionismo e della società civile, vuole ricordare le famiglie e i bambini palestinesi colpiti dalla violenza e dall’indifferenza della comunità internazionale.

Attraverso il volo degli aquiloni, simbolo di libertà e resistenza, si lancerà un messaggio di memoria e di giustizia.“Basta con il genocidio” è il grido che accompagnerà la giornata, un appello forte e chiaro rivolto all’Italia e all’Unione Europea perché si assumano responsabilità politiche e umanitarie concrete.L’iniziativa chiede: il cessate il fuoco permanente nei territori palestinesi; il ripristino degli aiuti umanitari; l’introduzione di sanzioni economiche contro il governo israeliano responsabile dei crimini in corso; la fine degli accordi militari con Israele; il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.Sarà un pomeriggio di partecipazione attiva, musica, testimonianze, letture, interventi, iniziative per bambini e lancio collettivo di aquiloni, per costruire insieme un gesto collettivo visibile, poetico e potente contro la guerra e per la dignità dei popoli.

