Anche la Tramvia di Firenze a Corri la Vita 2018

​La Tramvia è testimonial della manifestazione Corri la Vita 2018

Appuntamento domenica 30 settembre, quando insieme a migliaia di persone, anche il vettore cittadino GEST indosserà la maglietta ed i colori della solidarietà per "sostenere e potenziare la lotta contro il tumore al seno".

Ormai quello di fine settembre è diventato uno dei più celebri appuntamenti podistici nazionali, e non solo: l’evento fiorentino celebra la solidarietà - promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla cura e prevenzione del tumore al seno - e promuove l'attività fisica e la cultura.

Quest’anno è stato scelto un testimonial grafico piuttosto insolito:“Siamo felici di vedere la nostra maglia indossata in maniera così originale da Sirio – spiega Bona Frescobaldi, Presidente dell’associazione CORRI LA VITA -. Dopo aver vestito i grandi del passato della nostra città, stavolta abbiamo scelto il futuro: la tramvia rappresenta una opportunità e la vita corre anche lungo i binari e noi siamo felici di colorarla con una giornata di festa e di solidarietà”.

Restando in tema di trasporti, sempre domenica 30 settembre 2018, indossando la maglietta di Corri la Vita 2018 o presentando il pettorale, grazie a BUSITALIA – SITA Nord, sarà possibile raggiungere Firenze con un biglietto di corsa semplice da Siena, dal Chianti-Valdarno e dal Mugello-Valdisieve con i bus extraurbani e tornare a casa gratuitamente. Per usufruire dell’agevolazione, il partecipante alla manifestazione dovrà obliterare all’andata (entro le ore 9.00) il biglietto di corsa semplice che così varrà anche per la corsa di ritorno.