Anche domani alla scoperta dei brand che fanno sognare tutto il mondo

Si conclude domenica 25 marzo l'evento che ha reso possibile visitare palazzi storici, musei, atelier e laboratori

Firenze, 24 marzo 2018 – Palazzo Vecchio – Grande successo per l'edizione fiorentina di APRITIMODA l’evento che apre alla città i luoghi nascosti e spesso inaccessibili dei più importanti atelier di moda, laboratori di profumo e non solo. Nel primo giorno di apertura sold out per gli eventi su prenotazione che hanno offerto una visita guidata nei laboratori creativi più esclusivi della città.

Anche nella giornata di domani saranno aperti i tredici grandi atelier fiorentini e toscani che metteranno a disposizione le proprie location per visite libere e gratuite o per visite guidate su prenotazione sul sito www.apritimoda.it Ogni visita sarà particolare e rispecchierà lo stile, la creatività e il modo di raccontarsi di ciascuna maison. APRITIMODA è infatti il frutto dello sforzo comune dei promotori, delle istituzioni, delle maison e dei partner, nonché della passione degli studenti e della partecipazione del pubblico locale e internazionale. L’obiettivo è quello di mettere in luce le peculiarità del sistema moda nella realtà complessa e articolata di Firenze, la prima capitale della moda italiana, che nel 1951 ha visto nascere la sfida a Parigi, lanciata dalle maison chiamate da Giovanni Battista Giorgini a sfilare nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Da allora Firenze ha mantenuto e confermato un primato in termini di raffinatezza, artigianalità e creatività, che ne fanno una delle capitali della moda e del lusso a livello internazionale.

APRITIMODA: le aperture straordinarie

Amedei Tuscany, l’atelier dove nasce il cioccolato più premiato d’Europa aprirà le porte dell’azienda organizzando visite gratuite su prenotazione dove saranno svelati tutti i segreti del cioccolato e saranno mostrati gli antichi macchinari di lavorazione del cacao, alcuni dei quali risalgono alla fine dell’Ottocento.

Aquaflor, esclusiva bottega del profumo aprirà per l’occasione le porte del palazzo storico Corsini Antinori Serristori, dove attraverso visite guidate su prenotazione sarà eccezionalmente svelata la collezione personale del maestro profumiere Sileno Cheloni, composta da oltre 1500 essenze rare e preziose.

AQUAZZURA, il brand di calzature di lusso made in Florence aprirà le porte della propria sede presso Palazzo Corsini, meraviglioso edificio Seicentesco all'interno del quale si possono ammirare affreschi originali del XVI secolo.

Emilio Pucci, aprirà con visite a ingresso libero Palazzo Pucci, residenza della famiglia Pucci e sede della Maison fino al 2017 permettendo ai visitatori di scoprire alcuni elementi del brand, tra un pop–up Café, un book shop e una boutique – tutto organizzato esclusivamente per questa occasione speciale.

Enrico Coveri, aprirà le porte della sua sede, un antico palazzo mediceo nel cuore di Firenze, che ospita anche la sartoria dove vengono realizzati i capi in paillettes con la lavorazione a maglia tricot che ancora oggi, insieme al colore, è riconosciuta come elemento distintivo della maison.

Ermanno Scervino, aprirà il suo quartier generale di Bagno a Ripoli organizzando visite guidate su prenotazione dove è possibile visitare i laboratori di produzione dove si svolgono tutte le lavorazioni di eccellenza.

Gucci Garden, offrirà una vera e propria esperienza dinamica e interattiva con una selezione di articoli tratti dalle collezioni della griffe che risalgono alle sue origini nel 1921, affiancati ad oggetti recenti, memorabilia, ephemera e arte contemporanea. Un tuffo nello spirito della maison e un omaggio alla città di Firenze.

Lorenzo Villoresi, maestro profumiere di fama internazionale, aprirà ai visitatori non solo la boutique del Palazzo in via de Bardi, ma anche i saloni che presto ospiteranno l’Accademia, per uno speciale incontro Viaggio nel mondo del profumo dove, attraverso visite guidate su prenotazione, i visitatori saranno coinvolti in percorsi olfattivi alla scoperta delle essenze più rare e preziose che sono alla base delle sue creazioni.

Loretta Caponi, che mostrerà al pubblico, con visite a ingresso libero, la bottega-atelier di 850 mq nel cuore di Firenze dove nasce la lingerie di alta moda scelta anche da regnanti e celebrities da tutto il mondo.

Museo della moda e del costume di Palazzo Pitti - Gli studenti delle scuole di moda di Firenze sono i protagonisti di speciali visite guidate all’attuale selezione del Museo intitolata Tracce: Dialoghi ad Arte nel Museo della Moda e del costume, che mette a confronto importanti capi iconici della moda italiana e con opere d’arte moderna e contemporanea dalla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti.

Museo Salvatore Ferragamo, organizzerà visite guidate a ingresso libero alla mostra “1927 il ritorno in Italia. Salvatore Ferragamo e la cultura visiva del Novecento”

Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella, organizzerà delle visite guidate su prenotazione dove sarà possibile perdersi negli antichi locali affrescati tra i balsami, elisir, pomate e profumi di quella che è la farmacia storica più antica d’Europa.

Stefano Ricci, l’azienda che ha realizzato le iconiche camicie colorate di seta per Nelson Mandela aprirà le porte del suo Antico Setificio Fiorentino nel cuore di San Frediano, che conserva un orditoio settecentesco, realizzato sul disegno originale di Leonardo Da Vinci custodito a Londra nella collezione privata dei Windsor.