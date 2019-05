Amici della Chianina, stalle aperte Bettolle e tutta la Valdichiana

Tra domani e domenica 2 giugno torna "La valle del Gigante Bianco", alla quinta edizione. Tour guidato e cena di gala finale

Alla scoperta della chianina in tutta la sua ricchezza nel secondo e ultimo fine settimana de “La valle del Gigante Bianco”. La manifestazione dedicata alla razza bovina nel suo territorio d’origine, giunta alla quindicesima edizione e organizzata dall’associazione Amici della Chianina, si appresta a vivere tre giornate particolarmente ricche di iniziative in programma tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno, con sede principale a Bettolle ma dislocate poi in altre località della Valdichiana di Arezzo e di Siena. Il tratto comune dell’intero weekend sarà la quinta edizione di “Stalle di chianina aperte” che proporrà un tour guidato tra alcune aziende e allevamenti delle due provincie, mentre ad emergere nel programma saranno sabato alle 20.00 la cena di gala “Chianina in tavola” e domenica alle 16.00 la decima rievocazione storica del matrimonio contadino tra cerimonie, cortei e balli degli anni ‘50.