​Alzheimer: quando i ricordi diventano storie non disponibili

Immaginate di svegliarvi e scoprire che la vostra identità digitale è evaporata. I profili social — quegli archivi moderni che custodiscono foto, traguardi e legami — improvvisamente vuoti, sostituiti dal gelido avviso: "Questa storia non è più disponibile". È lo shock visivo della campagna The Unavailable Story, un’iniziativa che ha utilizzato il "vuoto" degli influencer per raccontare la realtà cruda di chi perde i pezzi della propria storia a causa dell'Alzheimer. In un'Italia che invecchia a ritmi record, dove il 25,1% della popolazione (14,8 milioni di persone) ha superato i 65 anni, la demenza non è più un'incognita clinica, ma un’emergenza sociale che bussa alla porta di ogni famiglia. Oggi, però, la narrazione sta cambiando: stiamo passando dalla rassegnazione alla strategia.

Per decenni abbiamo vissuto sotto l'ombra di un dogma: invecchiare significa inevitabilmente perdere la mente. La scienza sta finalmente mandando in soffitta questa visione fatalista. La Lancet Commission ha dimostrato che intervenendo su 14 fattori di rischio modificabili lungo tutto l’arco della vita, potremmo prevenire o ritardare fino al 45% dei casi di demenza. Quasi la metà del problema, dunque, risiede nelle nostre scelte e nelle politiche sanitarie, non nei geni. I 14 pilastri della prevenzione includono:

Bassa scolarità e scarsa stimolazione cognitiva.

Perdita dell'udito e della vista (se non trattate).

Ipertensione, obesità e diabete.

Fumo e consumo eccessivo di alcol.

Depressione e isolamento sociale.

Inattività fisica e traumi cranici.

Inquinamento atmosferico e alti livelli di colesterolo LDL.

Mentre il dibattito pubblico si concentra spesso su cure farmacologiche "reattive", questo dato ci restituisce un potere proattivo senza precedenti: "L’Alzheimer resta una malattia complessa, ma oggi abbiamo più strumenti per riconoscere il rischio, intervenire prima e accompagnare meglio pazienti e famiglie. La valutazione multidimensionale geriatrica è lo strumento necessario per affiancare la diagnosi precoce a una rapida presa in carico" afferma Luca Cipriani, Presidente SIGOT.

La ricerca diagnostica sta vivendo una rivoluzione "democratica". Se fino a ieri identificare i segni biologici della malattia richiedeva esami invasivi come la puntura lombare (analisi del liquor) o costosi come la PET, oggi la frontiera si chiama biomarcatori plasmatici. Semplici test del sangue sono in grado di intercettare le tracce della patologia anni prima che si manifestino i sintomi evidenti, permettendo di agire nella fase cruciale del Mild Cognitive Impairment.

Nonostante la recente posizione dell'AIFA, che ha negato la rimborsabilità ad alcuni farmaci anti-amiloide per un rapporto costi-benefici ancora incerto, la tecnologia diagnostica prosegue la sua corsa. I vantaggi sono netti:

Accessibilità universale : Screening potenzialmente eseguibili su larga scala.

Screening potenzialmente eseguibili su larga scala. Minore invasività : Addio alla necessità sistematica di prelievi spinali.

Addio alla necessità sistematica di prelievi spinali. Appropriatezza: Capacità di selezionare con precisione i pazienti che possono davvero beneficiare delle terapie sperimentali.

La sensibilizzazione ha trovato un nuovo linguaggio grazie alla collaborazione tra Lilly e Airalzh. Coinvolgendo volti noti come Chiara Galiazzo, Veronica Ruggeri e Francesco Cicconetti, la campagna ha trasformato il linguaggio dei social in una metafora neurologica. Vedere i profili di questi influencer "svuotati" ha permesso di far comprendere ai giovani il peso della neurodegenerazione: la perdita dell'indipendenza e la dissoluzione dei legami. Il parallelismo è potente: se l'identità digitale è il duplicato della nostra memoria, vederla sparire simula il trauma di una diagnosi che cancella il futuro.

Parlare di Alzheimer oggi significa guardare negli occhi 4 milioni di caregiver italiani. La dimensione del fenomeno è colossale: 1,1 milioni di persone con demenza a cui si aggiungono 900.000 cittadini con declino cognitivo lieve (MCI). Ma il dato più crudo è economico: l'80% dei costi della malattia (oltre 15 miliardi di euro totali) è rappresentato da costi indiretti. È una "tassa silenziosa" che grava interamente sulle spalle delle famiglie.

L'isolamento di chi assiste può portare a derive tragiche, come emerso nel convegno "Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie" presso la Sala Rosa di Arezzo. Qui l’avvocato Alessia Ariano ha ripercorso la storica vicenda giudiziaria della donna valdarnese assolta per l'uccisione della madre malata: un caso limite che urla l'urgenza di un supporto istituzionale che non lasci solo chi vive l'abisso del burnout.

"Promuovere la conoscenza della malattia, sostenere la ricerca scientifica e favorire una maggiore consapevolezza sono al centro della nostra missione, con l’obiettivo di essere vicini alle persone con Alzheimer, ai loro famigliari e caregivers" dichiara Alessandra Mocali, Presidente Airalzh ETS.

La risposta dello Stato sta provando a strutturarsi attraverso il nuovo Piano Nazionale Demenze, che per il triennio 2024-2026 mette in campo 34 milioni di euro. L'obiettivo è superare il "vuoto" post-diagnostico, integrando la ricerca con una rete territoriale solida. Le priorità del Piano Nazionale sono chiare:

Telemedicina e Teleriabilitazione: Per raggiungere i pazienti nelle proprie case. Formazione specialistica: Creare una rete di professionisti capace di gestire la complessità geriatrica. Integrazione socio-sanitaria: Far dialogare ospedali, medici di base e servizi sociali per una presa in carico reale.

La cultura gioca un ruolo chiave nel rompere lo stigma, come dimostrato dall'evento promosso da Regione Toscana presso il Meyer Health Campus di Firenze, dove è stato presentato il docufilm "La Leggerezza" di Andrea Caciagli. Un racconto intimo che trasforma la memoria da cartella clinica a patrimonio emotivo.

L'Alzheimer non è più una condanna silenziosa da vivere nel segreto delle mura domestiche. La scienza ci dice che il 45% del rischio è una variabile su cui possiamo incidere; la tecnologia ci offre diagnosi sempre più democratiche; la società civile sta finalmente iniziando a dare un nome al dolore dei caregiver. Tuttavia, 34 milioni di euro e nuovi test non bastano se non cambia la nostra sensibilità collettiva.