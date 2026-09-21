All’Hotel Bernini Palace debutta AMARIDAMARE

Tre appuntamenti, tre produttori d'eccellenza e un unico filo conduttore: raccontare il mondo degli amari attraverso un'esperienza che coinvolge vista, olfatto, gusto e cultura. Nasce AMARIDAMARE, la nuova rassegna ospitata dall’Hotel Bernini Palace di Firenze, che da settembre a novembre trasformerà il suo elegante lounge bar in un salotto dedicato alla scoperta delle erbe, delle spezie e delle botaniche che danno vita ad alcuni tra gli amari più interessanti del panorama italiano.

Il format – ideato dalla testata Il Forchettiere in collaborazione con il 5 stelle fiorentino del Gruppo Duetorrihotels – prevede in ogni tappa una masterclass guidata con i produttori e gli esperti delle aziende ospiti, seguita da un aperitivo tematico durante il quale le botaniche protagoniste degli amari saranno reinterpretate - con la consulenza gastronomica dello chef Stefano Bellini- in una serie di finger food creati appositamente per l'occasione. Un dialogo tra mixology e cucina che permetterà agli ospiti di scoprire come gli aromi presenti nel bicchiere possano ritrovarsi, trasformati e valorizzati, anche nel piatto.

Ad aprire il calendario sarà Green Heart Distillery, protagonista della serata di mercoledì 30 settembre (a partire dalle ore 18.30) seguita da Liquorificio Morelli di Palaia (Pisa) mercoledì 21 ottobre e da Distilleria Elettrico di Livorno mercoledì 25 novembre. Tre realtà diverse per storia, filosofia e approccio produttivo, ma accomunate dall'attenzione alla qualità delle materie prime e dalla capacità di interpretare in chiave contemporanea la tradizione liquoristica italiana.

“Il format AMARIDAMARE – spiega il curatore Marco Gemelli – nasce con l'obiettivo di valorizzare una categoria in forte crescita, sempre più presente non soltanto come fine pasto ma anche nel mondo dell'aperitivo e della miscelazione. Le serate offriranno infatti l'opportunità di approfondire le caratteristiche delle singole etichette, conoscere i processi produttivi, esplorare il ruolo delle botaniche e comprendere come queste possano dialogare con la gastronomia”.

“La parte più stimolante di questo progetto sarà portare nel piatto le botaniche che definiscono l’identità di ciascun amaro”, spiega Stefano Bellini, chef consulente del ristorante La Chiostrina. “Erbe, spezie, radici e note agrumate diventeranno il punto di partenza per creare piccoli assaggi pensati non solo per accompagnare la bevuta, ma anche per suggerire accostamenti inattesi. Vogliamo offrire agli ospiti del Bernini Palace un percorso di scoperta in cui cucina e miscelazione si completino, lasciando emergere ogni volta sapori, profumi e storie differenti”.

La rassegna si inserisce nel programma di eventi del Bernini Palace dedicati alla cultura del gusto e alla valorizzazione delle eccellenze italiane, confermando il ruolo dell'hotel come luogo di incontro tra ospitalità, territorio e alta qualità.

“AMARIDAMARE nasce dal desiderio di valorizzare sempre di più il bar del Bernini Palace, aprendolo non soltanto ai nostri ospiti, ma anche alla città e trasformandolo in un luogo di incontro e di scoperta”, dichiara David Foschi, Direttore dell’Hotel Bernini Palace. “Il mondo degli amari ci affascina per la sua ricchezza di storie, territori e botaniche e ci piacerebbe, attraverso questa rassegna, arricchire progressivamente la nostra bottigliera e costruire nuove occasioni di degustazione e conoscenza. Sarà un percorso che crescerà appuntamento dopo appuntamento, anche grazie al confronto con produttori e professionisti del settore”.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Lounge Bar dell’Hotel Bernini Palace, nel centro storico di Firenze.