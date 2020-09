Al ristorante indiano Haveli (Firenze) il "Travellers'Choice 2020"

Il prezioso riconoscimento ogni anno viene conferito da Tripadvisor a quei ristoranti che ricevono con costanza ottime recensioni da parte degli utenti

Il ristorante indiano Haveli di Firenze ha vinto il premio Travellers'Choice 2020, il prezioso riconoscimento che ogni anno viene conferito da Tripadvisor a quei ristoranti che ricevono con costanza ottime recensioni da parte degli utenti.

Una soddisfazione che arriva quasi inaspettata, in un momento certo non facile per la ristorazione in generale, e che riempie di orgoglio i proprietari in un anno del tutto eccezionale. Nel 2020, infatti, ricorre il 20esimo anniversario del ristorante, l'indiano attivo da più tempo a Firenze e uno dei locali di cucina etnica più conosciuti nel capoluogo toscano.

“Il premio ci riempie di orgoglio e soddisfazione e ci invita a guardare con ottimismo al futuro”, dichiara Jyoti Singh, che oltre ad essere il titolare di Haveli è anche chef e rinomato sommelier. La storia del locale comincia da lontano, da ben prima degli inizi del nuovo millennio, quando ha aperto in Viale Fratelli Rosselli. È una storia fatta di passione per la cucina, ma anche di fatica, appagamento e integrazione.

“Quando io e mia moglie Rubel siamo arrivati in Italia e in questa città era il 1993 - aggiunge -. Avevamo una valigia e il cuore pieno di speranze e sogni. Il più grande di questi era quello di poter aprire un ristorante tutto mio, poiché in India avevo seguito studi alberghieri. In questi anni, lavorando duramente, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e a diffondere le ricette del Punjab, di cui siamo originari, e di tutta l’India”.

Da Haveli si possono trovare anche ricette vegetariane e piatti senza glutine. Riso basmati con verdure, veg samosa, paneer pakora sono solo alcune delle loro più appetitose specialità. Tutto si basa sul principio dell’ayurveda, secondo la quale mangiare bene è un rimedio universale che serve sia al corpo che all’anima.

Solo il 10% delle strutture presenti su Tripadvisor ha l'onore di ricevere il Travellers'Choice. Il titolo viene conferito sulla base della qualità, della quantità e dell'attualità delle recensioni e delle opinioni pubblicate dai viaggiatori su Tripadvisor negli ultimi 12 mesi, così come la presenza del business e la sua classificazione nell'indice di popolarità del sito. “Continueremo a portare avanti la nostra realtà con ancora più entusiasmo e passione“, conclude Jyoti.