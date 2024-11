Ai mercati contadini di Firenze La Qualità in Tavola di Cia Toscana

Firenze, 28 novembre 2024 – I prodotti di qualità dell’agricoltura toscana all’assaggio dei consumatori. Sono in programma il 29 e 30 novembre gli eventi a Firenze de La Qualità in Tavola, il progetto di Cia Agricoltori Italiani della Toscana.

Venerdì 29 novembre appuntamento al mercato del Parterre (Largo Adone Zoli) e sabato 30 novembre al mercato di Piazza Alberti. Gli orari di apertura dei due giorni dalle 10 alle 13

In degustazione nelle due giornate prodotti di qualità dell’agricoltura fiorentina e toscana, da agricoltura biologica e filiera corta: formaggi, salumi, prodotti da forno, miele, ortaggi, frutta, conserve e composte di frutta e di ortaggi, succhi di frutta, olio extravergine di oliva.

I principali obiettivi del progetto La Qualità in Tavola sono quelli di promuovere la conoscenza della stagionalità; sostenere e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità; promuovere e valorizzare le filiere locali e le produzioni territoriali.

Cia Toscana allestisce due stand per la presentazione del progetto La Qualità in Tavola, e per la presentazione di prodotti certificati Dop, Igp, Igt, biologico, Pat, e la distribuzione di materiale informativo.

Un progetto di Cia Toscana che farà conoscere ai consumatori le eccellenze toscane, quelle già famose nel mondo e quelle meno note. Il progetto valorizza infatti le produzioni agricole, i prodotti agroalimentari di qualità certificati (Dop, Igp, e vini a denominazione di origine), i prodotti da agricoltura biologica, il patrimonio agricolo e forestale e le produzioni agroalimentari tradizionali.

EMPOLI

Il “Mercatale in Empoli” si veste di solidarietà. Sabato 30 novembre 2024, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella gli affezionati clienti potranno trovare una vasta scelta di primule dai colori intensi, la cui vendita andrà a sostegno dell’associazione Astro e le sue molteplici attività di prevenzione.Sui banchi del mercato agroalimentare empolese ci saranno anche le arance e gli agrumi dell’azienda agricola Pino Mariella di Tursi (Basilicata), il miele dell’azienda agricola Simone Fiore da San Miniato, frutta e verdura dell’azienda agricola di Marco Scarselli di Fucecchio.E poi l'azienda agricola di Roberto Romagnoli che porterà oltre alla carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antico, l’olio novo; i formaggi e salumi dell’azienda agricola di Maria Castrogiovanni, La Contadina porterà i formaggi caprini, mentre la macelleria di Marco salumi, carne di vitello e maiale e pollame e per concludere, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con verdure di stagione.