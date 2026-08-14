Aeroporti di Firenze e Pisa: l'ombra del 'lavoro povero' in pista

Gli aeroporti di Firenze e Pisa stanno vivendo una stagione di successi apparentemente inarrestabile. I dati del primo semestre 2026 certificano il momento d'oro: 4,8 milioni di passeggeri transitati e ricavi consolidati balzati a 76,3 milioni di euro (+15,4%). Tuttavia, questa patina di efficienza nasconde una faglia sociale che emergerà con lo sciopero del 13 settembre 2026.

Per comprendere la crisi attuale, occorre analizzare un paradosso temporale e finanziario. Nel luglio 2026, Toscana Aeroporti ha distribuito ai soci sette milioni di euro di dividendi. Eppure, la società che gestisce l'intero comparto carico/scarico bagagli e assistenza terra, la GH Toscana, era stata valutata e ceduta il 1° dicembre 2022 per la cifra irrisoria di appena 1 milione di euro.

Questa sproporzione è un atto d’accusa silenzioso: una storica operazione di vendita ha prezzato la forza lavoro di 322 persone quanto un settimo di ciò che la holding stacca oggi come cedola annuale ai propri azionisti.

Il divario tra chi gestisce l'infrastruttura e chi ci lavora è misurabile in un rapporto di 47 a 1. A fronte dei 16,1 milioni di utile netto consolidato di Toscana Aeroporti, le società operative GH Toscana e Consulta hanno generato utili marginali, inferiori ai 150 mila euro complessivi.

Questa non è una "fatalità del mercato", ma il risultato di un preciso meccanismo di "dumping salariale" in un mercato liberalizzato. Gli handler competono esclusivamente sul prezzo per accaparrarsi i vettori, e poiché l'unica variabile di costo realmente comprimibile è il lavoro, il sistema scarica la pressione sui salari. Il fatto che i dividendi di un solo anno superino di 47 volte gli utili di chi materialmente sposta i bagagli è la prova del fallimento sistemico del modello "trickle-down" applicato alle infrastrutture.

Palazzo Vecchio si trova in una posizione di conflitto d'interessi. In qualità di socio (detiene esattamente l'1,3968% del capitale), il Comune incassa circa 97.776 euro di dividendi. L’anomalia emerge nel confronto con la capacità impositiva dell’ente: il Comune riceve dai profitti societari una somma sei volte superiore a quella che incassa come IMU (appena 15.963,76 euro). Questo squilibrio è alimentato da un "blind spot" fiscale: il 94,64% della rendita catastale delle unità aeroportuali è esente da tassazione. Tale dipendenza economica dai dividendi indebolisce l'autorità politica del Comune, rendendolo più simile a un investitore privato che a un garante dei diritti del territorio.

Mentre i ricavi volano, a terra si consuma la svalutazione delle competenze. Per mansioni aeroportuali ad alta complessità, come l'assistenza a passeggeri con mobilità ridotta tramite mezzi pesanti, vengono applicati "contratti poveri" derivati dalla vigilanza privata o dalle cooperative sociali. Le denunce dell'USB descrivono uno scenario di degrado operativo: lavoratori costretti a turni estenuanti senza servizi igienici dedicati e una gestione dei rischi legati alle ondate di calore che rasenta l'indifferenza. La sicurezza sul lavoro e la salute dei dipendenti non possono essere considerate variabili secondarie rispetto alla puntualità dei voli.

L'installazione dei sistemi di self bag drop a Firenze e dei check-in automatici a Pisa (imposti da vettori come Ryanair) rappresenta un caso scuola di "determinismo tecnologico". Queste innovazioni sono state introdotte senza alcuna comunicazione preventiva sugli effetti occupazionali, bypassando il dialogo sociale. La strategia è chiara: prioritizzare la riduzione dei costi operativi del personale, assecondando le richieste dei vettori low-cost, a scapito della formazione e della stabilità dei lavoratori del sistema aeroportuale.

Toscana Aeroporti continua a negare l'esistenza di criticità sistemiche, rifiutando sdegnosamente quello che le parti sociali definiscono un ruolo "materno". Tuttavia, non si tratta di una questione di sensibilità, ma di un obbligo giuridico. L’Articolo 705 del Codice della Navigazione stabilisce che il gestore ha il mandato legale di coordinare tutti i soggetti privati operanti nello scalo per garantire sicurezza, qualità e salute.

Da una parte un Masterplan al 2035 che promette espansione e raddoppio del traffico, finanziato con ingenti risorse pubbliche; dall'altra, una regressione dei diritti che spinge i lavoratori verso il limite della sussistenza. Se un'infrastruttura è strategica per il territorio e viene sostenuta dal denaro dei contribuenti, il suo successo deve essere misurato non solo dai dividendi staccati a luglio, ma dalla dignità di chi la fa funzionare.