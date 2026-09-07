A1: chiusure del casello di Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
- dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud;
- dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.