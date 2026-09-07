Cronaca

A1: chiusure del casello di Firenze Impruneta

Ecco quando e con quali modalità

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
07 Settembre 2026 09:06
A1: chiusure del casello di Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

- dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud;

- dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.

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