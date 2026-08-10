Incendio all'Osmannoro stamani, lunga colonna di fumo nero

Grosso incendio stamani in zona Osmannoro, precisamente in via Pratese dove una grossa nuvola nera si è alzata in cielo, segno che hanno preso fuoco materiali tipo gomma e plastica.

L'area sembra essere quella un tempo occupata dall'industria Targetti e ora adibita a laboratori.

AGGIORNAMENTO Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, una piccola ditta dove si producono pellami.

Oltre a polizia municipale e vigili del fuoco, è intervenuto personale Arpat.

AGGIORNAMENTO ore10,45

A seguito dell’incendio che sta interessando uno stabilimento in zona Osmannoro (in via Pratese) la Protezione Civile del Comune di Firenze su indicazione di Arpat raccomanda alla cittadinanza di tenere chiuse porte e finestre e non esporsi al fumo fino al temine dell’attività di spegnimento. Inoltre si invita a non azionare gli impianti di condizionamento in quanto prendono comunque l'aria dall'esterno.