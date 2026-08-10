Musei statali aperti gratuitamente il 2 agosto

Ritorna la Domenica al museo e con essa il calendario di aperture gratuite dei musei statali e luoghi della cultura della della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Mic in programma domenica 2 agosto.

Tra le province di Firenze, Arezzo, Pistoia, Livorno, Prato e Siena, il panorama delle mostre in corso della Direzione regionale Musei nazionali Toscana è particolarmente ricco. A Firenze, il Museo di San Marco accoglie una sezione dell’esposizione “Rothko a Firenze” e, nella Biblioteca di Michelozzo, la mostra dossier “Il Bestiario Fantastico”.

Il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo ospita invece “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”, percorso espositivo che inaugura il progetto nazionale “Semi di comunità. Piano Olivetti per la cultura”. La storia si intreccia con il presente anche all’Isola d’Elba, dove le due residenze storiche di Napoleone tornano a essere visibili insieme grazie alla riapertura della Palazzina dei Mulini e al restauro dei giardini.

Questi spazi ritrovati accolgono i visitatori e dialogano con l’arte contemporanea ospitando la mostra diffusa “50 Years of Creation” di Andrea Roggi. Si chiude al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi con la mostra “Dituri, Manetti, Nasorri – tre artisti contemporanei al Museo nazionale etrusco di Chiusi”, dove l’archeologia incontra l’arte di Frank Dituri, Mauro Manetti e Vasco Nasorri, e con l’esposizione «Un giovane di belle speranze…».

Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo“, prorogata fino al 31 ottobre.

Inoltre, nell’area archeologica del Sodo, si svolgerà la giornata conclusiva di “Fuoco e Cenere”, l’ottava edizione del Teatro Archeologico Festival, un articolato programma di eventi tra spettacoli, talk, visite guidate, degustazioni e momenti di incontro fino al tramonto.

Approfondimenti Il 2 agosto torna la Domenica Metropolitana

Questo itinerario diffuso nel patrimonio culturale toscano si snoda tra musei, cenacoli, complessi monumentali, fortezze e aree archeologiche, dai capolavori del Beato Angelico al Museo di San Marco alle testimonianze etrusche e romane di Arezzo, fino ai monumentali spazi di Pistoia.Si ricorda infine che per alcuni siti, come l’Ex Chiesa del Tau, l’Oratorio di San Desiderio e la Cappella Bacci nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, l’ingresso è con prenotazione obbligatoria o modalità contingentate.

Attenzione con allerta meteo gialla/arancio/rossa i parchi, giardini e aree all’aperto potrebbero essere chiusi al pubblico per garantire le condizioni di sicurezza

Giorni e orari di apertura. I musei con *** sono sempre a ingresso gratuito

Orari di apertura:

FIRENZE

Museo di San MarcoPiazza San Marco, 3 50121 Firenze8:30-13:50 (ultimo ingresso ore 12:45)

Cenacolo di Sant’Apollonia Via XXVII Aprile 1, 50129 Firenze8.30 – 13.50 (ultimo ingresso 13.20)

Cenacolo di Andrea del Sarto via di San Salvi, 16 – 50135 Firenze (FI)8.30 – 13.50 (ultimo ingresso 13.20)

Chiostro dello Scalzo via Cavour 69, 50123 Firenze8.30 – 13.50 (ultimo ingresso 13.20)

AREZZO

Basilica di San Francescopiazza San Francesco – 52100 Arezzo (AR)13-18 (ultimo ingresso 17:30)

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romanovia Margaritone, 10 – 52100 Arezzo (AR)9:00-19:30 (ultimo ingresso alle 18).

Museo di Casa Vasarivia XX settembre, 55 – 52100 Arezzo (AR)8:30-13:30 (ultimo ingresso 12:30)

Museo Nazionale d’Arte Medievale e ModernaVia San Lorentino, 8 52100 Arezzo8:30-13:30 (ultimo ingresso 12:30)

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschipiazza Mameli, s.n.c. – 52031 Anghiari (AR)14.00 – 19.00 (ultimo ingresso 18:00). Ingresso ad ogni ora con visite accompagnate dal personale, massimo 10-12 persone contemporaneamente.

Cortona (AR) Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia Loc. Sodo di Cortona 52044 Cortona (AR)10-14 e 16-19

LIVORNO

Museo archeologico nazionale di Castiglioncello ***via del Museo, 8 – Castiglioncello (LI)17-20

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martinovia di San Martino – 57037 Portoferraio (LI)9:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulinipiazzale Napoleone, 1-3 – Portoferraio9:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

PISTOIA

Pistoia – Fortezza di Santa Barbara ***Piazza della Resistenza 51100 – Pistoia8:15 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

Ex Chiesa del Tau *** prenotazione obbligatoriaCorso Silvano Fedi 28, cap. 51100, Pistoia8:15 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

Oratorio di San Desiderio*** prenotazione obbligatoriaVia Laudesi 53, cap. 51100, Pistoia8:15 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

PRATO

Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti ***via Montefortini, 1 – Carmignano8:30 – 13:00 e 13:30 – 17:00

SIENA

Museo Nazionale Etrusco di Chiusivia Porsenna, 93 – 53043 Chiusi (SI)8.30-14.00 (ultimo ingresso 13.30)