Firenze, domenica 18 ottobre la terza edizione della Rotary Run Italia

Torna a Firenze, domenica 18 ottobre, la Rotary Run Italia, manifestazione ludico-motoria giunta alla terza edizione e aperta a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa propone due percorsi: uno di 10 chilometri a passo libero e una camminata di 3 chilometri. Il ritrovo, con partenza e arrivo, sarà alle Pavoniere, nel Parco delle Cascine, dalle ore 8. La partenza è prevista alle 9.30.

L’evento è organizzato da 19 Rotary Club dell’area medicea fiorentina del Distretto Rotary Toscana 2071 per l’annata rotariana 2026-2027, insieme al delegato distrettuale Luca Barretta e con il supporto tecnico-organizzativo dell’associazione sportiva Gs Il Fiorino.

La manifestazione non è riservata al mondo rotariano ma è aperta a tutti: grandi e piccoli, famiglie, bambini e associazioni sportive.

L’intero ricavato sarà utilizzato per acquistare direttamente apparecchiature mediche per la prevenzione dei tumori, che saranno consegnate al Polo Fiorenza della maternità di Careggi, centro dedicato alla salute ginecologica e ostetrica delle donne con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva.

“La Rotary Run è una manifestazione che riesce a unire sport, partecipazione e solidarietà – sottolinea l’assessora allo Sport Letizia Perini –. Le distanze, con la camminata di 3 chilometri e il percorso di 10, permettono davvero a tutti di partecipare, dagli sportivi alle famiglie, e questo è uno degli aspetti più belli dell’iniziativa. Ancora più importante è la finalità solidale, con l’acquisto di apparecchiature mediche per la prevenzione dei tumori destinate al Polo Fiorenza di Careggi, centro dedicato alla salute ginecologica e ostetrica delle donne con disabilità. Ringrazio i 19 Rotary Club e tutti coloro che lavorano all’organizzazione: realizzare eventi come questo significa creare partecipazione e relazioni e dare un aiuto concreto alla nostra sanità pubblica. È un appuntamento che Firenze ha ormai fatto suo e al quale siamo felici di dare il nostro sostegno”.

Iscrizione aperte al link www.rotaryrunitalia.it