A Firenze il gelato naturale nasce in famiglia

Il carretto dei gelati, il Barroccino, che i nostri nonni - da bambini - aspettavano per strada, e che portava il gelato fin sotto casa, è diventato il nome delle gelaterie aperte a Firenze da due sorelle, Carmen e Lucia, e con Pasquale - il gelataio - marito di Carmen.

Non a caso si chiama “Barroccino”, qui il gelato ha un sapore antico, fatto di ingredienti naturali, senza artifici e forzature, un prodotto di altissima qualità, genuino e senza emulsionanti, grassi idrogenati, OGM, coloranti sintetici.

Un’attenzione che va oltre la ricerca delle materie prime e che attua precisi criteri di lavorazione e conservazione del prodotto. Tutti gli ingredienti necessari alla produzione sono certificati e forniti da Toscana Biologica, associazione di aziende agricole toscane o acquistati al mercato di Campagna Amica Toscana. Tutti i prodotti sono pensati nel rispetto dei ritmi naturali e realizzati con frutta di stagione. Non solo Toscana, però: dalla Basilicata arriva il pistacchio, dalla Campania la nocciola tonda di Giffoni; i limoni sono della Costiera Amalfitana e la mandorla, il pistacchio e la ricotta per farcire i cannoli arrivano dalla Sicilia. E non poteva mancare la “brioscia col tuppo” da farcire con il gelato o con le granite artigianali siciliane. Ottime le torte, gelato e semifreddi, che vengono anche personalizzate su ordinazione.

Grande attenzione per chi abbraccia la filosofia vegan, per chi è intollerante al glutine (anche se avendo un solo laboratorio può esserci rischio di contaminazione), al lattosio, con una buona selezione di gusti senza latte.

Anche il packaging è allineato con la filosofia del Barroccino che unisce la passione per il gelato di qualità all'attenzione per l'ambiente, scegliendo palette, coppette e vaschette d'asporto in materiale biodegradabile e compostabile.

Il Barroccino vuole offrire a tutti la possibilità di godere di un ottimo gelato senza andare in centro, due sono infatti le gelaterie del Barroccino nel quartiere di Novoli, tra le Cascine e l’aeroporto di Peretola: in via Torre degli Agli 71 e nel Centro Commerciale San Donato.

Niente consumo di carburante neanche per la consegna: il gelato arriva in bicicletta.