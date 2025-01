A Firenze i sapori della Val d'Orcia e i vini della Cantina Bagnaia

Firenze, 29 Gennaio 2025 | Giovedì 6 febbraio, l’Osteria Pratellino di Firenze ospiterà il sesto appuntamento di "A Tavola Con il Produttore", un evento che celebra i prodotti tipici e i vini della Val d'Orcia. La serata avrà come protagonista la Cantina Bagnaia di San Quirico d'Orcia, che presenterà in anteprima le ultime annate delle proprie referenze.

L'azienda vinicola, conosciuta per la sua attenzione alla qualità, è gestita personalmente dai titolari Nico e Giovanna, che si occupano della cura delle vigne e della vinificazione. "Tutti i nostri vini sono integralmente prodotti e imbottigliati in azienda, frutto di una ricerca attenta in vigna e in cantina. La vendemmia è rigorosamente manuale", spiegano i titolari, raccontando la passione e l'impegno che mettono in ogni fase della produzione.

Il ciclo di incontri, ideato da Francesco Carzoli e Milko Chilleri, offre un’esperienza immersiva che esplora l’identità profonda della Toscana attraverso il vino e i suoi sapori. "A Tavola Con il Produttore" è un viaggio sensoriale che si sviluppa in otto appuntamenti, ognuno dedicato a un prodotto tipico e un produttore locale.

Il programma della serata del 6 Febbraio include un menù ricco di sapori locali:

Pecorino di Pienza e crostini al tartufo (Rosato Malamore)

Chiocciole in umido (La Fonte Orcia)

Ravioli di Contigiano al ragù di Chianina (Grottascura Orcia)

Fagioli all’uccelletto con salsiccia di cinta (Petit Verdot)

Panforte (Gin Dry Castelgreve)

La serata si concluderà con una degustazione di Gin Dry Castelgreve, una piacevole sorpresa per tutti i partecipanti. Per partecipare all’evento, le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate chiamando il numero +39 055 0203832 o inviando un’email a osteriapratellino@gmail.com. I soci delle scuole e delle associazioni di sommelier avranno uno sconto del 10%.