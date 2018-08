A Castelmuzio l’anteprima del festival “Paesaggi musicali toscani”

​Martedì 14 agosto l'Ariel String Quartet

Grandi artisti di fama internazionale, concerti di altissima qualità in luoghi fra i più belli del mondo. In Toscana il paesaggio, modellato nei secoli dagli uomini, trasmette l'armonia di una partitura musicale, replicata in queste sere d'estate da tante orchestre classiche.

Martedì 14 agosto (ore 18) il festival “Paesaggi musicali toscani” propone una gustosa (in tutti i sensi, essendo previsto un buffet) anteprima a Castelmuzio, nella chiesa della Compagnia del prestigioso “borgo salotto”, antico castello e ora grazioso borgo del Comune di Trequanda. Protagonista sarà Ariel String Quartet, composto daAlexandra Kasovsky e Gershon Gerchikov (violini), Amit Even-Tov (viola), Jan Grüning (violoncello). Saranno eseguite musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Quartetto per archi in sol maggiore K 387; Robert Schumann (1810-1856), Quartetto per archi n° 2 in fa maggiore op. 41/2; Maurice Ravel (1810-1856), Quartetto per archi in fa maggiore. In chiusura, l'annunciato buffet.