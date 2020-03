25 marzo 2020: neve tutto il giorno sull'Appennino

In corso un codice giallo per neve e ghiaccio. Stanotte è stato chiuso un tratto dell'A1

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che è in corso un codice giallo per rischi neve e ghiaccio. Al momento si registrano nevicate sui passi appenninici, localmente fino a quote collinari.

"Le precipitazioni nevose - avverte Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile - sono previste per l'intera giornata sulle zone appenniniche. Sono in corso interventi condotti dal personale della Viabilità della Città Metropolitana sulle strade di competenza. Si raccomanda massima attenzione alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali".

Stanotte è stato chiuso per neve nella notte il tratto di Autostrada del Sole tra lo Svincolo Valdarno e lo Svincolo Arezzo in direzione Roma. Le precipitazioni erano iniziate verso le 3 poi alle 4 la segnalazione da parte di CCISS Viaggiare informati di code in atto e infine alle 4.25 con un tweet la notizia della chiusura causa neve dello stesso tratto.