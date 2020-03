Neve sull'A1, chiuso nella notte il tratto Valdarno-Arezzo in direzione Roma

I fiocchi hanno iniziato a cadere verso le 3, alle 4 la formazione di code e alle 4,25 la chiusura

Chiuso per neve nella notte il tratto di Autostrada del Sole tra lo Svincolo Valdarno e lo Svincolo Arezzo in direzione Roma. Le precipitazioni erano iniziate verso le 3 poi alle 4 la segnalazione da parte di CCISS Viaggiare informati di code in atto e infine alle 4.25 con un tweet la notizia della chiusura causa neve dello stesso tratto:

"A1 Firenze-Roma tratto chiuso causa neve tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo (Km 358,5) in direzione Roma dalle 04:25 del 25 marzo 2020 https://cciss.it".