2 agosto 1980: una vacanza mai iniziata

L’estate del 1980, in Italia, aveva il sapore di una promessa di normalità dopo anni di piombo e tensioni sociali. Quel sabato 2 agosto, la stazione di Bologna non era solo un nodo ferroviario; era un crocevia di desideri, un alveo umano dove il brusio febbrile delle partenze si mescolava all’odore acre del ferro e del caffè dei bar affollati. In quella sala d’aspetto di seconda classe, tra valigie legate con lo spago e zaini pronti per l’avventura, il tempo scorreva con la lentezza tipica dei giorni di vacanza. Poi, alle 10:25, il tempo si è fermato. Non un semplice boato, ma uno squarcio nella storia repubblicana che ha inghiottito 85 vite e ne ha ferite oltre duecento. In un istante, il fragore della deflagrazione ha lasciato il posto a un silenzio polveroso e irreale, trasformando la più grave strage in tempo di pace in una ferita aperta che, quarantasei anni dopo, continua a sanguinare memoria.

Tra le macerie della sala d’aspetto, il destino ha scelto di accanirsi con una crudeltà che sfida ogni logica umana. Il volto di questo dolore ha il nome di Angela Fresu. Aveva solo tre anni, Angela: un’esistenza appena abbozzata, un futuro che non ha fatto in tempo a diventare ricordo. È lei la vittima più giovane della strage, un dettaglio che da decenni lacera la coscienza collettiva del Paese. La sua morte non è solo un dato statistico, ma il simbolo di un’innocenza calpestata dalla violenza cieca del terrorismo. Pensare ad Angela significa riflettere su un’intera linea generazionale spezzata, su tutto ciò che quella bambina avrebbe potuto essere e che un ordigno ha cancellato prima ancora che potesse imparare a leggere il mondo.

La geografia della morte, quel mattino, è stata definita da una manciata di centimetri. Maria Fresu, 24 anni, la piccola Angela e l’amica Verdiana Bivona si trovavano nel punto più buio di quell'appuntamento col destino: erano sedute a ridosso della valigia che conteneva la carica esplosiva. La loro scomparsa è stata così immediata e totale da assumere contorni quasi metafisici nelle cronache giudiziarie; il corpo di Maria, in particolare, subì una tale violenza da rendere la sua identificazione uno dei capitoli più complessi e dolorosi dell’intera vicenda forense legata alla strage.

Verdiana Bivona, Maria Fresu e la piccola Angela erano dirette insieme al Lago di Garda per una vacanza, in compagnia di Silvana Ancilotti, anch'essa di Castelfiorentino, rimasta ferita nell'esplosione.

Questo frammento di quotidianità, riportato dai testimoni e dai documenti dell'epoca, rende il contrasto ancora più lancinante. Erano lì per la gioia, per il riposo, per il diritto alla spensieratezza. Silvana Ancilotti, sopravvissuta a quell'inferno, resta oggi il legame vivente con quel gruppo di amiche, custode di un senso di colpa e di una testimonianza che non possono essere dimenticati.

Il dolore di Bologna ha radici profonde che arrivano fino alle colline della Valdelsa. Ogni anno, i comuni di Montespertoli e Castelfiorentino rinnovano un patto di fedeltà verso le proprie concittadine perdute. Alla cerimonia ufficiale nel capoluogo emiliano parteciperanno il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, insieme agli assessori Marta Longaresi e Federico Nunziata in rappresentanza di Castelfiorentino, quest'ultima comunità colpita dalla perdita di Verdiana Bivona, che risiedeva in località Vallecchio.

Ma è nel tardo pomeriggio, alle 18:30, che il ricordo si farà intimo e solenne: presso il Cimitero Comunale di Montespertoli, dove riposano Maria e Angela Fresu, le istituzioni e la cittadinanza si ritroveranno per un momento di raccoglimento. Non è solo un rito funebre, ma la riaffermazione di un’identità collettiva che si rifiuta di lasciare che l'oblio copra i nomi di chi non è mai tornato da quel viaggio.

In questo scenario, la presenza della Città Metropolitana di Firenze assume un significato che trascende la semplice partecipazione formale. Il consigliere delegato Carlo Boni, accompagnando il Gonfalone dell'Ente, porterà con sé l'intero peso istituzionale di un territorio che riconosce nella strage di Bologna un attacco al cuore della democrazia. Il Gonfalone, con i suoi simboli e la sua storia, funge da scudo civico: la sua presenza ricorda che la ricerca della verità e della giustizia non è una questione privata delle famiglie, ma un dovere permanente dello Stato. È l’impegno delle istituzioni a non arretrare di fronte alle zone d'ombra che ancora avvolgono la strategia della tensione, trasformando la memoria in un atto di vigilanza democratica.

A 47 anni di distanza, la commemorazione del 2 agosto ci pone di fronte a un bivio morale. La storia di Maria, Angela e Verdiana non è un capitolo chiuso nei faldoni dei tribunali, ma un monito che interroga il nostro presente. La "Verità e Giustizia" invocate sui manifesti e nelle piazze sono ancora cantieri aperti, necessità vitali per una nazione che voglia dirsi pienamente consapevole del proprio passato.