​188 chilometri di memoria tra Sant’Anna e Monte Sole

Esiste un rischio latente in ogni democrazia matura: che la memoria si cristallizzi. Quando il ricordo si riduce a un’asettica cerimonia istituzionale o a una data sbiadita sui libri di testo, smette di pungolare le coscienze. Per scongiurare questa "polvere dell’oblio", è necessario che la storia torni a essere un’esperienza fisica, un attrito costante tra il corpo e il paesaggio.

Il Cammino ’44 non è una semplice escursione naturalistica tra le pieghe dell'Appennino; è un monito per il futuro che trasforma la testimonianza in ascesa. Camminare lungo questi 188 chilometri significa togliere la Storia dalle teche di vetro per metterla "sotto i piedi", vivendo il territorio non solo come panorama, ma come cicatrice viva della nostra coscienza civile. È un invito a non essere spettatori, ma viandanti consapevoli in un’Italia che ha ancora bisogno di riscoprire le proprie radici antifasciste.

Geograficamente distanti, ma uniti da una medesima matrice di orrore, Sant’Anna di Stazzema e il parco di Monte Sole rappresentano due delle ferite più profonde del Novecento europeo. Il Cammino ’44 ricuce questa distanza, svelando un disegno criminale che non fu mai una semplice "rappresaglia militare", ma, come ha ricordato l'ex Presidente Giuseppe Conte, un’azione terroristica premeditata.

Oltre 1.300 vittime civili furono trucidate dalla stessa mano: la XVI Divisione SS tedesca. Ma l'orrore ebbe anche un volto domestico: quello dei collaborazionisti fascisti locali che guidarono gli occupanti attraverso i sentieri impervi, nascondendo la propria identità dietro fazzoletti che coprivano a metà il volto. È questa verità, a lungo taciuta in "decenni di silenzio e oblio di Stato", che il cammino riporta alla luce.

Definito un "pellegrinaggio laico", il Cammino ’44 è il primo percorso italiano a integrarsi ufficialmente in Liberation Route Europe, l'itinerario culturale del Consiglio d’Europa. È un viaggio che attraversa la Linea Gotica, lì dove la guerra si fece totale e dove la bellezza della natura sembra quasi voler curare l'orrore del passato. I dati tecnici riflettono l'ampiezza di questa infrastruttura civile:

Lunghezza : 188 km di sentieri.

188 km di sentieri. Tappe : 13, da Pietrasanta (Tappa 0) fino a Marzabotto e Monzuno.

13, da Pietrasanta (Tappa 0) fino a Marzabotto e Monzuno. Territorio: 16 comuni coinvolti tra le province di Lucca, Pistoia e Bologna.

L'esperienza non è solo quantitativa, ma sensoriale. Si cammina tra le faggete che cambiano colore ad ogni stagione (Tappa 7) e lungo i sentieri del castagno (Tappa 3), incrociando luoghi dal nome evocativo come il "Sentiero del Postino" (Tappa 12A). Quest'ultimo, in particolare, non è solo una discesa verso Marzabotto, ma il racconto plastico del "coraggio quotidiano" di chi, nel mezzo della barbarie, scelse la dignità.

C'è un punto in cui il cammino fisico incontra lo stallo della politica. Da Sant’Anna di Stazzema è partita una proposta di legge di iniziativa popolare per contrastare la propaganda e la vendita di gadget nazifascisti. Nonostante il sostegno di 250.000 cittadini, questa proposta — oggi ufficialmente "Legge numero 4" — giace immobile nella Commissione Giustizia dal 2022.

Per le comunità dell'Appennino, questo non è solo un ritardo burocratico, ma un'offesa. Lo sfogo del Sindaco Maurizio Verona, che parla con il peso di chi guida una città decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare, è un atto d'accusa:

La memoria di Sant’Anna e Monte Sole non è un reperto archeologico, ma una lente per interpretare i massacri contemporanei. Durante le commemorazioni, il richiamo all'indifferenza come male primordiale è stato unanime. L'assessora Alessandra Nardini ha tracciato un parallelo diretto tra l'orrore del 1944 e l'attualità, parlando senza mezzi termini del "genocidio che si sta continuando a consumare a Gaza" e delle ferite in Ucraina.

Oggi, Sant’Anna si propone come "capitale dell’antifascismo", un laboratorio che esporta cultura della pace ben oltre i confini europei. L'iniziativa "Colours for Peace", che raccoglie i disegni dei bambini di tutto il mondo, si è recentemente arricchita di un progetto di educazione alla pace destinato all'Asia meridionale e finanziato dal Ministero degli Esteri. È la dimostrazione che la memoria di un piccolo borgo toscano può diventare il pilastro di una coscienza democratica globale.

Il Cammino ’44 si conclude a Monte Sole, ma la sua eco è destinata a durare. Attraversare questi 188 chilometri significa accettare un mandato civile: quello di non restare spettatori di fronte alle derive autoritarie, alla disinformazione e all'intolleranza che, come spettri, tornano ciclicamente ad affacciarsi sul mondo.