​Ztl estiva a Firenze, chiusure, alternative e sconti: ecco come funzionerà

Dopo la sperimentazione positiva dello scorso anno, il Comune conferma l’orario lungo

Torna il potenziamento dei trasporto pubblico e predisposte tariffe scontate per l’uso del carsharing e per i parcheggi di struttura

Giovedì 7 giugno torna la ztl notturna no stop. Dopo due mesi dall’avvio del provvedimento classico che prevede lo stop ai non autorizzati nelle sere di giovedì, venerdì e sabato dalle 23 alle 3 del giorno successivo, con il primo finesettimana di giugno scatta la versione estesa. Si tratta della revoca della finestra 20-23 nelle sere di giovedì e venerdì durante i quali, quindi, la ztl nei settori A, B e O sarà non stop dalle 7.30 alle 3 del giorno successivo. Nessun cambiamento invece per il sabato, in cui viene confermata la finestra (dalle 16) e la riaccensione delle porte telematiche dalle 23, e per i settori F e G.

“Abbiamo lavorato per rendere ancor più accessibile il centro storico – dichiarano gli assessori allo sviluppo economico Cecilia Del Re e alla mobilità Stefano Giorgetti – grazie al trasporto pubblico e a una serie di promozioni attivate dagli operatori di car-sharing e da Firenze Parcheggi. La novità è che le agevolazioni per i parcheggi nelle serate di ztl estiva notturna saranno valide per tutti, senza bisogno di convenzioni tra i gestori dei locali e Firenze Parcheggi, come previsto invece lo scorso anno. Un modo anche per promuovere i parcheggi di struttura che si trovano ai lati del centro storico e abituare ancora di più i cittadini a utilizzare queste strutture e più in generale i mezzi di trasporto alternativi disponibili in città”.

“Come Amministrazione abbiamo deciso di riproporre quanto sperimentato l’anno scorso perché l’esperienza è stata positiva – sottolinea l’assessore Giorgetti – e perché nei due mesi appena passati in cui è stata in vigore la ztl estiva con la finestra, sono emerse criticità per quanto riguarda, in particolar modo, la sosta. Ricordo che, come abbiamo già spiegato alle stesse categorie economiche, da settembre quando saranno in esercizio le linee 2 e 3 e attivata la collegata riorganizzazione del Tpl su gomma la ztl sarà al centro di una ridefinizione complessiva. Sarà quella l’occasione per ripensare tutti i vari aspetti, compreso il trasporto merci”.

“Con la ztl estiva notturna – aggiunge l’assessore Del Re – parte anche una nuova tariffa taxi, Happy taxi centro storico, che permetterà di raggiungere un locale del centro storico con 7 euro a persona quando si viaggia in più di due persone. Tariffa che sarà valida tutti i giorni dell’anno. Nei prossimi giorni partirà una campagna di comunicazione per informare i cittadini su mezzi e agevolazioni promosse in occasione della ztl estiva notturna”.

Ecco il potenziamento del trasporto pubblico

Si tratta della sostanziale conferma di quanto previsto lo scorso anno. Quindi l’incremento delle corse fino alle 2.30 circa nei giorni di giovedì, venerdì e sabato per le sei linee forti in modo da collegare i quartieri periferici al centro. Si tratta ancora delle linee 6, 11, 14, 17, 22 e 23. A questo si aggiunge il servizio già attivo fino alle 24 della linea D che percorre il centro storico (in particolar modo la zona dell’Oltrarno) dalla stazione di Santa Maria Novella a piazza Ferrucci e ritorno. Niente bis invece per la linea C3 che collega la stazione Leopolda-Porta a Prato a piazza Beccaria visti i risultati poco significativi dello scorso anno. Confermato l’orario prolungato fino alle 2 di notte per la tramvia nei giorni di venerdì e sabato.

Ecco le promozioni

CAR-SHARING: PROMOZIONI ZTL NO STOP (7 GIUGNO–5 OTTOBRE)

Enjoy

Via col 20

Acquisto di un voucher dal valore di 25 euro al prezzo di 20 euro all’interno dell’applicazione mobile di Enjoy (riduzione del 20% della tariffa del servizio di car sharing, che passa da 0,25 euro/minuto a 0,20 euro/minuto).

Car2go

5 euro in omaggio e iscrizione free

Iscrizione gratuita con 5 euro di guida in omaggio tramite Inserimento del codice J18_LC_FLO/ZTL in fase di registrazione

Addumacar

Tariffe promo per veicoli Citroen C0 e Pegeut ION

Tariffa Fast (0,10 euro/min), Tariffa Medium (0,07 euro/min) o Tariffa Easy (0,01 euro/min) per la guida di alcuni veicoli attivi in città.

Share&Go

Free 5

5 min di corsa gratuita negli orari e nel periodo della ZTL estiva.

PROMOZIONI PARCHEGGI (7 GIUGNO–5 OTTOBRE)

Riduzione del 50 % della tariffa ordinaria per i giorni di giovedì e venerdì nella fascia oraria 20-3 (per ingresso dopo le 20 e uscita prima delle 3) per il periodo 7 giugno-5 ottobre per i parcheggi di Porta al Prato, Stazione-Fortezza Fiera, Parterre e Alberti.

TARIFFA HAPPY TAXI

“Happy Taxi centro storico” usufruibile tutti i giorni della settimana dalle 20 alle 06, da e per tutti i locali del centro storico, nonché dai locali del piazzale Michelangelo, verso una o più destinazioni del Comune di Firenze nella stessa direzione, con tariffa di 7 euro a persona per un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone.



I contrari al provvedimento

“Prendiamo atto, con enorme rammarico, che non esiste, da parte dell’amministrazione comunale, volontà alcuna di avviare un tavolo di discussione con i residenti e le associazioni di categoria in merito alla soppressione della ‘finestra’ di accesso alla ZTL nei giorni di giovedì e venerdì, tra le ore 20 e le 23”. A dare la notizia sono i capigruppo di Fratelli d’Italia e di Forza Italia in consiglio comunale, rispettivamente Francesco Torselli e Jacopo Cellai.

“Nei giorni o scorsi - hanno spiegato Torselli e Cellai - molti residenti si sono rivolti a noi affinché portassimo un appello al sindaco per avviare una discussione sull’ipotesi di sopprimere la ‘finestra’ di accesso alla ZTL nei giorni di giovedì e venerdì, tra le 20 e le 23, esattamente come hanno fatto tutte le associazioni di categoria”. “Purtroppo - concludono Torselli e Cellai - l’amministrazione comunale non ha dimostrato lo stesso buon senso dei commercianti e dei residenti del centro contrari al provvedimento, negando qualsiasi tavolo di confronto e ribadendo l’intenzione di proseguire dritta nella propria decisione. Un’arroganza alla quale siamo abituati, ma che, per fortuna, ormai ha i giorni contati: l’estate prossima, a governare gli accessi al centro storico della città ci sarà la nuova giunta di centrodestra che, senza dubbio, si siederà assieme a residenti ed esercenti per mettere fine a questa folle ‘guerra’ creata ad arte dalla sinistra negli ultimi anni”.