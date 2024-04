XXVII Coppa Toscana: il 26 aprile (11.30) a Piazzale Michelangelo

Prenderà il via da piazzale Michelangelo a Firenze, il prossimo 26 Aprile alle ore 11.30, la XXVII edizione della Coppa Toscana, la rievocazione della storica competizione nata nel dopoguerra, ed il cui tema è “dal Chianti al Brunello”.

70 equipaggi provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Svizzera e Ungheria, procederanno alla scoperta delle bellezze del territorio toscano e delle sue eccellenze enogastronomiche e culturali: Crete Senesi, Val d’Orcia, Montalcino, San Quirico d'Orcia e Siena, con arrivo nella suggestiva Piazza del Duomo e Piazza del Campo.Per la prima volta in assoluto verrà impiegato il biocarburante Sustain Classic proveniente direttamente dall’Inghilterra e a dimostrazione di un’assoluta compatibilità con le benzine fossili esistenti ottenendo così una miscela nel pieno rispetto dell’ecosistema. Sperimentato a Milano lo scorso Novembre in occasione di Autoclassica, verrà ora applicato ad una gara sportiva.Tra gli equipaggi presenti in questa edizione si segnala: