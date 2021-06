Wim Mertens live nel Chiostro del Carmine

Firenze, venerdì 11 giugno 2021 - È già soldout il concerto del compositore, scrittore e performer Wim Mertens, previsto per martedì 15 giugno alle ore 19 nel Chiostro del Carmine in occasione di Secret Florence, progetto strategico dell'Estate Fiorentina.

Il concerto – organizzato dal Musicus Concentus - è una tappa del tour per festeggiare i 40 anni di carriera del musicista, inizialmente programmato nel 2020 e poi posticipato a causa del Covid-19. In questa occasione Mertens offrirà al pubblico sia le composizioni più famose, così come brani tratti dal suo ultimo disco.Da sempre al confine tra spirito classico e sensibilità contemporanea, i suoi maggiori successi sono At Home-Not at Home, Vergessen, Struggle for Pleasure e Maximizing the Audience, ma la produzione attuale conta più di 70 album.La carriera di Mertens inizia infatti nel 1980 dopo aver lavorato come musicologo e produttore radio.

Il suo primo disco, For Amusement Only, è una raccolta di otto brani di musica elettronica creati esclusivamente dal suono campionato di flipper e video giochi. Nel corso degli anni il suo linguaggio musicale si è poi evoluto, passando per minimalismo, ambient e avanguardia, senza scordare la piacevolezza melodica del pianoforte, suo strumento principe.La sua ambizione è quella di creare eventi che siano un tutt'uno tra pubblico e performer, tra musica e location, dice: “È il pubbico che determina l'ampiezza del concerto che deve essere creato.

La relazione tra il compositore ed il suo audience è costruita sulla fiducia”.“Faccio quel che accade (…) quando le note iniziano a nascere, suonare si trasforma in un'esigenza”.Quello di martedì 15 giugno sarà un evento eccezionale, reso ancora più autentico e simbolico dal fatto che Mertens è un appassionato conoscitore di Masaccio, ha visitato più volte la Cappella Brancacci (annessa al complesso della basilica di Santa Maria del Carmine), e ha pertanto sposato con entusiasmo l’idea di un concerto in questa sede.

Il dialogo tra venue e artista sarà quindi al massimo dell'intensità.Il Chiostro del Carmine si conserva come uno degli angoli meno conosciuti dell'Oltrarno, luogo generalmente “di passaggio” che collega Piazza del Carmine alla Cappella Brancacci, ma che – forse proprio per questa ragione – conserva un fascino autentico e non artificioso.In occasione di Secret Florence, e quindi una sola volta l'anno, il Chiostro viene riscoperto da residenti, cittadini e turisti, che lo possono apprezzare da un altro punto di vista: non più come “corridoio” ma come luogo deputato alla musica e allo spettacolo.

Perfetto esempio di luogo poco esplorato, che per un giorno lascia la sua funzione primaria per ospitare performance di musica contemporanea.L'organizzazione ringrazia i Musei Civici Fiorentini e la Comunità dei Padri Carmelitani del Convento del Carmine per la disponibilità.Secret Florence è realizzato da cinque realtà attive nel territorio urbano della città di Firenze, Fabbrica Europa, Lo Schermo dell’Arte, Tempo Reale, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Musicus Concentus, è concepito per una serie di spazi scenici per lo più inediti dove performance di danza, musica, arte e cinema si adattano ogni volta alle caratteristiche architettoniche e acustiche di luoghi diversi.–Le attività del Musicus Concentus godono del contributo di: Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze ed è sostenuta da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo.–Wim Mertens per Secret FlorenceChiostro del CarminePiazza del Carmine 14, FirenzeInizio concerto ore 19:00Apertura porte ore 18:45Il concerto è sold out.