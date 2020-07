Weekend (G)Astronomico al Castello di Gargonza

Il 25 e 26 luglio tra sapori e stelle, in una magnifica location medievale per osservare il cielo con il telescopio

Nella suggestiva cornice della Val di Chiana, tra Arezzo e Siena, presso lo storico Castello di Gargonza, Sabato 25 Luglio e Domenica 26 Luglio si terrà il “Weekend (G)Astronomico”, un appuntamento esclusivo con le specialità gastronomiche del territorio e con l’astronomia.

In questo luogo incantato dove ogni cosa è rimasta come secoli fa, i partecipanti potranno immergersi in un weekend di emozioni a contatto con la terra ed il cielo.

L’esperienza avrà inizio Sabato 25 Luglio alle ore 20:00 con la cena a base di prodotti tipici, un viaggio sensoriale nella tradizione culinaria locale per vivere i sapori, i colori e gli aromi della Toscana.

L’emozione continuerà dalle ore 21:30 con un “viaggio nello Spazio” per ammirare gli oggetti celesti più belli, dalla Luna in fase crescente a Giove, Saturno, Venere, Marte, Albireo, Vega e tante altre sorprese. Gli esperti di Astronomitaly guideranno gli ospiti nell’osservazione con un telescopio professionale per ammirare le bellezze del cielo estivo, viaggiando tra le costellazioni più famose.

La serata potrà trasformarsi in un weekend stellare completo, con possibilità di soggiornare presso il Castello di Gargonza e vivere al risveglio un’esperienza unica di osservazione del Sole.

L’offerta prevede due tipologie di pacchetti a scelta: cena con AstroTour oppure cena con AstroTour più pernottamento di una notte con prima colazione e osservazione del Sole al mattino.

L’iniziativa è organizzata dal Castello di Gargonza in collaborazione con Astronomitaly - La Rete del Turismo Astronomico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le tradizioni della Toscana.