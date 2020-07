Walt Disney Fantasy al Teatro Romano di Fiesole

Il 24 luglio le colonne sonore dei cartoon più amati in versione sinfonica. Suona l’Orchestra Toscana Classica diretta da Giuseppe Lanzetta

La bella e la bestia, La sirenetta, Aladdin, Biancaneve e i sette nani, Mulan, Frozen, La bella addormentata nel bosco, Anastasia… Le più amate colonne sonore dei cartoni animati rivivono in versione sinfonica in occasione del concerto “Walt Disney Fantasy”, venerdì 24 luglio (ore 21,15) al teatro Romano di Fiesole nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2020.



A condurre grandi e piccini nel colorato mondo dei cartoon è l’Orchestra Toscana Classica diretta da Giuseppe Lanzetta. Completano il programma temi dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars.



Il biglietto (posto unico 13,50 euro, compresi diritti di prevendita) è disponibile nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (escluse Coop), alla cassa del Teatro Romano (orario 10/18 - tel. 055.5961293) online su www.ticketone.it. I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico scrivendo a info@prgfirenze.it. Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole.



Chi non ha mai sognato di viaggiare sul tappeto volante accompagnato dalle note de “Il mondo è mio”? Quanti cuori hanno palpitato mentre il granchio Sebastian intonava “Baciala”?



Temi intramontabili che portano la firma di grandi autori quali Alan Menken - Academy Award e Golden Globe come migliore colonna sonora originale con “Aladdin” - Kristen e Robert Lopez – Premio Oscar per la miglior canzone originale con “Let It Go”, da “Frozen” - Jerry Goldsmith e Matthew Wilder – con la strepitosa “Reflection” portata al successo da Christina Aguilera e, nella versione italiana, da Syria.



In attività dal 1999 e con centinaia di concerti all’attivo, l’Orchestra di Toscana Classica è formata da giovani professori d’orchestra, diplomati e laureati sia in Italia che all’estero. E’ riconosciuta dalla Regione Toscana come prima struttura di produzione musicale under 35 ed ha come finalità quella di offrire ai suoi componenti opportunità professionali di qualità.



Giuseppe Lanzetta vanta una carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philarmoniker Chamber Orchestre, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altri prestigiosi ensemble. E’ fondatore e direttore dell’Orchestra da Camera Fiorentina.







Programma concerto

Biancaneve e i sette nani, musiche di Frank Churchill (Ouverture)

La bella addormentata nel bosco, musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Valzer)

La sirenetta, musiche di Alan Menken, Medley (La sirenetta, Baciala, In fondo al mar)

La bella e la bestia, musiche di Alan Menken, Medley (Prologo, Il racconto di Belle, La bella e la bestia, Stia con noi)

Aladdin, musiche di Alan Menken, Medley (Notti d’Oriente, Principe Alì, Il mondo è mio, Un amico come me)

Il re leone, musiche di Hans Zimmer e Elton John, Medley (Il cerchio della vita, Voglio diventare presto un re, Hakuna Matata, L’amore è nell’aria stasera)

Pocahontas, musiche di Alan Menken (I colori del vento)

Anastasia, musiche di Stephen Flaherty, Medley (Viaggio nel passato, Quando viene Dicembre) 6.00 min.

Mulan, musiche di Jerry Goldsmith e Matthew Wilder (Riflesso)

Oceania, musiche di Mark Mancina e Lin-Manuel Miranda (Oltre l’orizzonte)

Frozen/Frozen II, musiche di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Medley (Facciamo un pupazzo insieme, Oggi per la prima volta, All’alba sorgerò, Nell’ignoto)

Medley da Star Wars ed Harry Potter



