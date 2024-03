‘Volse dargli Fiorenza per patria – Michelangelo e Firenze’, è questo il titolo dello speciale di due ore e mezza che Canale 3 Toscana dedicherà a tutti i telespettatori la sera di Pasqua, domenica 31 marzo, a partire dalle ore 21:00. Un viaggio, condotto da Virginia Masoni, che si snoda tra il cosiddetto Giardino di San Marco, Palazzo Medici Riccardi, il Convento di Santo Spirito, l’Opera di Santa Maria del Fiore, il chiostro di San Lorenzo e l’Opera di Santa Croce, luoghi simbolo nella lunga vita di Michelangelo Buonarroti a Firenze, ma che attraverserà anche tutte quelle sedi museali ed ecclesiastiche che custodiscono le opere di questo gigante dell’arte mondiale: da Casa Buonarroti alla Basilica di Santo Spirito, dal Museo Nazionale del Bargello alla Galleria dell’Accademia, dagli Uffizi alle Cappelle Medicee, da Palazzo Vecchio al Museo dell’Opera del Duomo, dal Complesso Mediceo Laurenziano alla Basilica di Santa Croce. Ad accompagnare la conduttrice in questo speciale di Visita Guidata, format di Canale 3 Toscana, una delle più raffinate studiose di Michelangelo, la storica dell’arte Cristina Acidini.

La trasmissione, prodotta da Opera Laboratori, con la cura di Andrea Ceccherini, Mariella Becherini e Andrea Acampa è stata realizzata in collaborazione con Marco Casamonti – Archea Associati e Roberto Casamonti – Tornabuoni Arte ed ha richiesto sette giorni di riprese con gli operatori Samuele Vannoni e Walter Bonino, venti giorni di montaggio a cura di Leonardo Vigni e la cura grafica di Francesco Bicci.

Come Spin off, al termine dello speciale e in linea con il format, Elisa Civai proverà a declinare in una ricetta, la famosa lista della spesa che lo stesso Michelangelo Buonarroti redasse il 18 marzo 1518 per un suo servitore e conservata ancora oggi a Casa Buonarroti. Alla ‘voce’ di Giorgio Vasari, che farà da fil rouge a tutto lo speciale, si uniranno quelle dei tanti direttori, estimatori e storici dell’arte che racconteranno tutte le opere di Michelangelo custodite all’interno dell’enorme patrimonio culturale fiorentino al fine di narrare, non solo l’attività artistica, ma anche la vita di questo grande della storia e del suo rapporto con la sua Città natale, assoluta protagonista della puntata.

‘Volse dargli Fiorenza per patria – Michelangelo e Firenze’ andrà in onda sul canale 84 del digitale terrestre e in streaming e on demand su canale3.tv nell’apposita sezione Visita Guidata.