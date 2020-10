Viola, con lo Spezia vietato sbagliare. Chiesa espulso a Crotone

Ph ACF Fiorentina

Dopo le due sconfitte contro Inter e Samp a Cesena (campo neutro) la Fiorentina deve solo vincere. Iachini: "Partita difficile". Tra i convocati Pezzella, Pulgar, Ribery e Quarta. La Primavera vince 6-0, le Donne cercano il riscatto contro il Chievo

Torna in campo la Fiorentina e lo farà in questa domenica 19 ottobre, nel campo neutro di Cesena contro lo Spezia (ore 15). Dopo i ko contro Inter e Samp serve solo vincere. La prima partita senza Federico Chiesa, tra l'altro subito espulso stasera all'esordio con la maglia della Juventus a Crotone.

Queste le parole di stamani del tecnico Beppe Iachini:

MODULO "Non giochiamo 3-5-2, spesso scivoliamo a quattro in difesa, o a centrocampo giochiamo a due abbassando Bonaventura e alzando Castrovilli. Quindi diventiamo un 4-2-3-1 o ci modifichiamo in fase di possesso. Nelle prime due partite lo abbiamo fatto molto bene. Anche se abbiamo concesso qualche goal che non è da noi". Così il tecnico viola in risposta alle domande dei giornalisti nella sala stampa del Franchi.

NUOVI EQUILIBRI "Anche contro la Samp siamo partiti bene e poi ci siamo fermati. Anche se alla fine della partita abbiamo tirato in porta 20 volte. Stiamo comunque cercando e sviluppando i nostri 'nuovi' equilibri".

INFERMERIA "Pezzella, Castrovilli e Ribery dovrebbero essere tutti convocati, per Borja Valero dovremo aspettare ancora per il rientro in gruppo. Soprattutto per non creare nuove problematiche fisiche".

NAZIONALI "Solo ieri sono rientrati 12 ragazzi dalle nazionali...quindi non ho la bacchetta magica, cercheremo di mettere in campo la miglior formazione possibile e ci auguriamo che in campo dimostrino di aver recuperato dagli impegni con le proprie rappresentative".

CHIESA "Sulla fascia voglio specificare che viste le assenze di Ribery e Pezzella, ho deciso io di dargli questa responsabilità. Per gerarchia non avendo ancora nessuna certezza della cessione. Sul ragazzo posso dire che stava bene, ed era in condizione, ma ora non è più un nostro giocatore. Lui ha fatto il suo percorso. Ora contano i nostri, i nuovi arrivati poi dovranno essere inseriti al megli e dargli il tempo di adattarsi"

AMRABAT-BONAVENTURA "Sofyan e Jack sanno giocare il pallone e dare equilibrio. Poi possiamo variare a seconda delle partite da giocare e degli avversari. Amrabat in particolare sa giocare molto bene davanti alla difesa ed è anche una sua richiesta. Gli attaccanti che abbiamo in rosa possono fare molto bene. Devono maturare ma hanno bisogno di giocare. Dal mercato se ci fosse stata l'occasione ne avremmo cercato uno esperto, ma non si è presentata questa possibilità. Ma i nostri attaccanti sono completi e devono fare un percorso di crescita. Se sapranno 'esplodere' potranno diventare fondamentali":

SPEZIA "Partita difficile. Con poco tempo per prepararla. Italiano è stato un 'mio' giocatore e so come pensa e vedo come fa giocare le sue squadre. Un calcio rapido e con ottime basi. Loro si conoscono e giocano insieme da tempo. Soprattutto all'inizio di questa stagione potranno fare molto bene. Ci serve una grande partita sotto l'aspetto mentale soprattutto".

PEZZELLA "E' uno attaccato alla Fiorentina. Per la sua storia, la sua passione e la sua voglia di essere legato ai colori viola. Stava male e non potevamo schierarlo e so che le voci di mercato lo hanno infastidito. Lui è il capitano, voleva essere in campo ma non poteva farlo. Lui è un professionista serio che vuole il meglio della Fiorentina. Non cerchiamo i 'nemici' in casa, soprattutto se non ci sono. Gli avversari sono quelli con una maglia diversa dalla nostra ".

LAVORARE, LAVORARE, LAVORARE "Da quando sono qui non c'è stato un giorno che non uscisse una voce sul mio conto o su miei eventuali sostituti. Cerco solo di fare i meglio possibile perché la squadra vada in campo e possa determinare il risultato delle proprie partite. C'è solo un modo dal mio punto di vista per migliorare: lavorare, lavorare, lavorare. Io sono concentrato sul campo e non sulle voci. Sono legato a questi colori e a questa città e farò sempre il meglio per la Fiorentina".

Tra i convocati Pezzella, Pulgar, Quarta e Ribery.

Stamani la Primavera di Aquilani ha vinto 6-0 contro il Cagliari (a segno anche Montiel) mentre le Donne dopo due ko di seguito sono impegnate domani alle 15 al Bozzi contro il Chievo.