Fiorentina

Viola, amichevole con il Signa domenica mattina

I tifosi potranno acquistare il biglietto per assistere alla gara a partire da martedì 22 settembre

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 Settembre 2026 17:46
Viola, amichevole con il Signa domenica mattina

La Prima Squadra viola, domenica 27 settembre, alle ore 11:00, presso lo Stadio “Curva Fiesole” del “Rocco B. Commisso Viola Park”, affronterà in amichevole il Signa 1914 (Eccellenza toscana girone B).

Tutti i tifosi potranno acquistare il biglietto per assistere alla gara a partire da domani, martedì 22 settembre, alle 15:00 attraverso il seguente link https://www.acffiorentina.com/it/ticketing/3976a4e3-5237-49d8-925c-268e7ba2efe1

Il giorno della partita, si potrà accedere allo Stadio Curva Fiesole a partire dalle ore 09:30 e saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite:

Approfondimenti

– Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park

(https://maps.app.goo.gl/z8AKWTmmqfcSccvK7);

– Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78

(https://maps.app.goo.gl/2vrm9xeC1VyWLetD7)

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