Viola, amichevole con il Signa domenica mattina

La Prima Squadra viola, domenica 27 settembre, alle ore 11:00, presso lo Stadio “Curva Fiesole” del “Rocco B. Commisso Viola Park”, affronterà in amichevole il Signa 1914 (Eccellenza toscana girone B).
Tutti i tifosi potranno acquistare il biglietto per assistere alla gara a partire da domani, martedì 22 settembre, alle 15:00 attraverso il seguente link https://www.acffiorentina.com/it/ticketing/3976a4e3-5237-49d8-925c-268e7ba2efe1
Il giorno della partita, si potrà accedere allo Stadio Curva Fiesole a partire dalle ore 09:30 e saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite:
Approfondimenti
– Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park
(https://maps.app.goo.gl/z8AKWTmmqfcSccvK7);
– Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78