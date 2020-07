Via dei Serragli riapre tutta da domani pomeriggio

Completati i lavori durati oltre due anni

Domani pomeriggio riapre interamente alla circolazione via dei Serragli. Sono infatti completati i lavori anche nell’ultimo tratto lato piazza della Calza.

Il 14 luglio in effetti erano stati posti cartelli indicanti il 24 luglio come termine per i divieti di sosta nella zona.

I lavori sono durati oltre due anni. Iniziarono con gli scavi preliminari oltre due anni fa, all'inizio di luglio 2018. Una tempistica "biblica" giustificata dal Comune con la necessità di compiere interventi in più rispetto a quelli inizialmente previsti: non solo la sostituzione della rete idrica ma anche quella della fognatura.