Versiliana: Caffè con Bruno Guerri e Moretti

“Comunicazione della cultura e cultura nella comunicazione” l'argomento dell'incontro giovedì 30 luglio. IInterviste di Marco Ferri

Marina di Pietrasanta (LU)_ “Comunicazione della cultura e cultura nella comunicazione.”' E' questo il titolo dell'incontro al Caffè de La Versiliana in agenda per giovedì 30 luglio alle ore 18.30 che vedrà ospiti Giordano Bruno Guerri, storico, scrittore, Presidente ‘Il Vittoriale degli Italiani’ e Fabrizio Moretti, Presidente Moretti Fine Art, Segretario generale Biennale Internazionale di Antiquariato di Firenze, intervistati dal giornalista Marco Ferri. Dopo la chiusura totale della scorsa primavera, parlare e scrivere di "ripresa" non è più solo una scelta, bensì una necessità. Le varie tematiche legate alla Cultura non sfuggono alla regola e così l'attenzione sui musei e le aree archeologiche senza code, sulle biblioteche e gli archivi difficili da gestire, sulle città d'arte desertificate dalla paura del Covid si è fatta spasmodica. Però nel giornalismo e nella comunicazione cronaca e cultura possono anche intrecciarsi, ma occorre stare alla larga dai luoghi comuni, dalle veline, dal sospetto di fake news. Mettere a disposizione dei lettori e dei radio-telespettatori un'informazione corretta e completa è ormai un obiettivo imprescindibile, soprattutto al tempo dei social. Pena, la scomparsa della verità. Gli ospiti del Caffè de La Versiliana, promosso da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, si confronteranno su tutti questi argomenti nell'incontro che, come tutti gli appuntamenti del Caffè de La Versiliana 2020 sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube “Versiliana Festival”

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

